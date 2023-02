Milost jsem si zasloužil, prezident slíbil, že mě nenechá na holičkách, říká Balák

Bývalý šéf lánských lesů Miloš Balák se v rozhovoru pro deník Právo rozpovídal například o milosti, kterou mu loni v březnu udělil dosluhující prezident Miloš Zeman či o svém dosazení do funkce bez výběrového řízení.

Dosazení do funkce, do které nastoupil počátkem roku 2014 komentoval slovy, že byl na nějaké akci seznámen s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem, se kterým se podle svých slov do té doby neznali. „Zhruba půl roku před mým nástupem jsem ho viděl poprvé v životě, jinak jsem ho neznal. Nebyli jsme žádní kamarádi,“ doplnil ke známosti s Mynářem.

Celou věc má za politický proces

Spolu se podle Baláka bavili o lesnictví. „Já projevil zájem o tu funkci. Poté jsem byl pozván postupně na dva pohovory. Asi to nemělo atributy klasického výběrového řízení, ale vím, že kromě mě byli další tři kandidáti, o kterých se uvažovalo,“ komentoval s tím, že nakonec funkci ředitele získal.

Řeč přišla také na projekt zpevnění svahů kolem vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře, za který Balák stanul před soudem. Ten se však bránil slovy, že projekt nevymyslel a přišel v situaci, kdy už podle něj bylo všechno připraveno.

„Celkem zabezpečení břehů včetně stavby veškerých obslužných komunikací kolem celé přehrady i přístupových komunikací v oboře stálo 310 milionů korun,“ přihodil Balák, který nakonec kvůli danému projektu byl loni v březnu pravomocně odsouzen ke třem letům vězení.

Současně však uvedl, že posudek, který si nechala udělat policie, jasně říká, že veškeré činnosti, které byly uváděny, byly provedeny, a to za ceny přiměřené a odpovídající. „Problém začal kolem roku 2014 či 2015, kdy začal Lesní správu Lány, mou osobu a okolí sledovat tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Neměl přitom důvod,“ namítl.

Zároveň podotkl, že v odůvodnění, proč jej sledovali, je jeden z důvodů, že je kamarád Mynáře. „Zadruhé, že jsem sponzor Strany práv Zemanovci. Podle mě šlo o věc, která nebyla v souladu se zákonem, říká se tomu fishing. Co bylo cílem, to se dnes mohu jen domnívat. Podle toho, co čtu v médiích, to bylo jednoznačně dostat se co nejblíže k Hradu,“ komentoval v rozhovoru s tím, že celou věc má za politický proces.

„Jsem odsouzen za něco, co se nestalo“

„Jsem odsouzen za něco, co se nestalo,“ zdůraznil Balák. Na dotaz, zda vnímá zvenčí negativní reakce, a to i s ohledem na blízké vztahy s kancléřem Mynářem, odvětil, že bohužel ano. „Plus jsem velký zločinec,“ podotkl.

Balák k vnímání veřejnosti ještě doplnil, že je z toho smutný: „Protože ani takový svou povahou nejsem. Takže jsem přemýšlel, co bych udělal jinak, aby to tak nebylo. Nevím, co bych měl udělat víc.“ Ke kauzám ještě doplnil, že odmítá jakékoli pochybení. „Kdybych to udělal znovu, budu to dělat úplně stejně,“ zdůraznil.

Řeč přišla také na milost, kterou dostal od prezidenta Zemana. Podle Baláka na dané téma přišla řeč. „Přiznám se, že jsem nechtěl jakoukoli jeho pomoc, protože jsem byl na začátku přesvědčen, že když jsem nic neudělal, tak nemůžu být odsouzen,“ řekl.

Podle jeho slov však milost neprobírali přímo, ale průběžně, když se bavili o daných věcech. „Říkal mi, že je na mé straně, že mi naprosto důvěřuje a že se bude vždycky snažit mi pomoct. A abych se nebál, že by mě nechal na holičkách,“ snažil se vysvětlil s tím, že se chtěl očistit bez jakékoli pomoci.

„To si nikdo nedokázal představit, že bych šel sedět tři roky natvrdo. Děkuji panu prezidentovi za udělení milosti, za niž jsem opravdu strašně rád,“ doplnil Balák, který záležitost podle svých slov vnímá tak, že milost si zasloužil a nezasloužil si trest, protože ty věci neudělal. „Beru to tak, že je to součást demokratického procesu a že se našla pravda,“ řekl a současně dodal, že ve funkci skončil kvůli ztrátě energie a obrovskému tlaku.

Balák poté zůstal v lesní správě v řadové pozici, tu však hodlá na jaře také opustit.