Milost pro Baláka měla zabránit, aby vypovídal, říká žalobce z kauzy

„Očekával jsem to,“ řekl Pražák v rozhovoru pro iRozhlas.cz k udělené milosti. Její odůvodnění označil za irelevantní. Hrad argumentoval, že „nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale i to, kde odsouzený pracuje“.

„Řekněme, že jsem předpokládal, že nemohou dopustit, aby případně začal vypovídat,“ dodal Pražák. Podle jeho slov by se výpověď týkala toho, „proč spáchal to, za co byl odsouzen“.

Na dotaz, zda tím má na mysli to, že by další Balákova výpověď mohla mířit třeba proti členům Kanceláře prezidenta republiky, žalobce řekl, že „samozřejmě taková možnost tady je“.

„Pro mě je důležité, že došlo k pravomocnému odsouzení. Tohle už vnímám jako zásah vyšší moci, se kterým jsem nemohl nic udělat,“ uvedl Pražák. Zdůvodnění milosti označil za irelevantní i soudce Petr Sedlařík, který v kauze u kladenského okresního soudu vynesl prvoinstanční rozsudek.

Na otázku, zda místo posouzení případu rozhodovaly při udělení milosti osobní vazby, které má Balák s prezidentem republiky, Pražák odpověděl, že spekulace ponechá jiným. „Myslím, že situace je zjevná,“ dodal.

Milost vyvolala vlnu kritiky

Balák byl minulý týden pravomocně odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Zaplatit také měl podle rozsudku 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti.

Zeman mu v úterý udělením milosti vše prominul. Podle vyjádření Hradu zohlednil Balákovu bezúhonnost i pracovitost. Prezidentovo odůvodnění milosti je podle Unie státních zástupců nepřijatelné. Zemanovo rozhodnutí kritizují také vládní i opoziční politici.

Milost pro Baláka neodpovídá podmínkám, které si prezident stanovil pro její udělení. Zeman už udělil 21 milostí, v druhém funkčním období 12.

Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky, Balák je podřízeným prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. Ten dosud odmítal Baláka zbavit funkce, svůj postup zdůvodňoval presumpcí neviny.

Balák také u kladenského soudu čelí obžalobě v souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře. Soudce Ivo Poštolka, který kauzu řeší, ve středu Českému rozhlasu řekl, že udělení milosti ovlivní i případný trest v tomto případě, protože soud teď bude na Baláka nahlížet jako na dosud netrestaného. Předtím by uložil takzvaný souhrnný trest.

Podle obžaloby šéf Lesní správy Lány porušil povinnosti při správě cizího majetku. Skutek podle policie spočíval ve vytěžení většího množství kamene, než bylo zapsáno v oficiální dokumentaci. Balák vinu odmítá. Hlavní líčení bude pokračovat 21. dubna.