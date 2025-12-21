U filozofické fakulty uctili oběti střelby. Nesmíme zapomenout, řekl Vystrčil

Autor: ,
  12:20
Na střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nesmíme nikdy zapomenout a je na odpovědnosti každého z nás, aby se podobná tragédie neopakovala. Při připomínce druhého výročí této tragické události to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Spolu s dalšími politiky v neděli uctil památku obětí na náměstí Jana Palacha v Praze.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátoři a zástupci fakulty uctil památku obětí...

Předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátoři a zástupci fakulty uctil památku obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. (21. prosince 2024) | foto: ČTK

Předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátoři a zástupci fakulty uctil památku obětí...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátoři a zástupci fakulty uctil památku obětí...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátoři a zástupci fakulty uctil památku obětí...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátoři a zástupci fakulty uctil památku obětí...
5 fotografií

Po střelbě na fakultě, od které v neděli uplynou dva roky, zemřelo 14 studentů a pedagogů. Připomene je také benefiční koncert a mše.

„To hlavní, co bychom si z události měli vzít, je, že nesmíme zapomenout,“ prohlásil předseda Senátu. Lidé podle něj nesmějí zapomenout, co dokáže zlo, a musí dělat vše pro to, aby k podobným tragédiím již nikdy nedošlo.

Podporu blízkým obětí střelby na UK vyjádřil při výročí tragédie i prezident Pavel. Premiér Babiš uvedl, že prázdno po tragédii nelze zaplnit slovy.

Vystrčil připomněl, že se od události na mnoha místech včetně škol posílila bezpečnost a udělala mnohá opatření. Důležitá je ale podle něj zejména odpovědnost jednotlivců. „Ta odpovědnost je o to větší, že žijeme v demokratickém světě,“ uvedl.

Spolu s Vystrčilem si v neděli předloňskou střelbu na Palachově náměstí připomněli i další politici, například pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Položili věnce a zapálili svíčku u pomníku obětem. Účastnila se i rektorka Univerzity Karlovy v Praze Milena Králíčková, podle které bude do budoucna péče o bezpečnosti pro Univerzitu Karlovu už trvalý úkol.

„Samozřejmě akcí vyjadřujeme také sounáležitost, soucit a podporu lidem, kteří zůstali bez dětí nebo bez svých nejbližších,“ uvedl předseda Senátu. Zdůraznil, že se lidé nesmí starat jen sami o sebe, ale musejí být pozorní a podpořit ty, kteří se ocitnou v těžkých situacích.

Česká společnost podle Vystrčila nevěnuje dostatečnou pozornost tématu duševního zdraví. „Dlouhou dobu jsme si nepřipouštěli, že může dojít k tomu, že někdo nebude psychicky zvládat tlak a agresivitu, která na nás ze všech stran vyčuhuje,“ uvedl.

Oběti tragédie připomene v neděli odpoledne benefiční koncert „2. rok poté“ v evangelickém kostele U Salvátora. Výtěžek podpoří organizaci Nevypusť duši, která se věnuje péči o duševní zdraví dětí a mladých. Na koncertě lidé uslyší premiéru skladby, kterou s názvem Tam, kde je ticho, zpívá srdce napsal k uctění památky obětí skladatel a někdejší student FF UK Jan Šikl. Na 16:30 je naplánovaná tichá vzpomínka. V kostele Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí se pak večer uskuteční mše za oběti a pozůstalé.

Střelba na FF UK je nejtragičtějším podobným případem v historii České republiky. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal sebevraždu.

Vstoupit do diskuse

Co přinese rok 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.