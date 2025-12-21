U filozofické fakulty uctili oběti střelby. Nesmíme zapomenout, řekl Vystrčil

Po střelbě na fakultě, od které v neděli uplynou dva roky, zemřelo 14 studentů a pedagogů. Připomene je také benefiční koncert a mše.
„To hlavní, co bychom si z události měli vzít, je, že nesmíme zapomenout,“ prohlásil předseda Senátu. Lidé podle něj nesmějí zapomenout, co dokáže zlo, a musí dělat vše pro to, aby k podobným tragédiím již nikdy nedošlo.
Podporu blízkým obětí střelby na UK vyjádřil při výročí tragédie i prezident Pavel. Premiér Babiš uvedl, že prázdno po tragédii nelze zaplnit slovy.
Vystrčil připomněl, že se od události na mnoha místech včetně škol posílila bezpečnost a udělala mnohá opatření. Důležitá je ale podle něj zejména odpovědnost jednotlivců. „Ta odpovědnost je o to větší, že žijeme v demokratickém světě,“ uvedl.
Spolu s Vystrčilem si v neděli předloňskou střelbu na Palachově náměstí připomněli i další politici, například pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Položili věnce a zapálili svíčku u pomníku obětem. Účastnila se i rektorka Univerzity Karlovy v Praze Milena Králíčková, podle které bude do budoucna péče o bezpečnosti pro Univerzitu Karlovu už trvalý úkol.
„Samozřejmě akcí vyjadřujeme také sounáležitost, soucit a podporu lidem, kteří zůstali bez dětí nebo bez svých nejbližších,“ uvedl předseda Senátu. Zdůraznil, že se lidé nesmí starat jen sami o sebe, ale musejí být pozorní a podpořit ty, kteří se ocitnou v těžkých situacích.
Česká společnost podle Vystrčila nevěnuje dostatečnou pozornost tématu duševního zdraví. „Dlouhou dobu jsme si nepřipouštěli, že může dojít k tomu, že někdo nebude psychicky zvládat tlak a agresivitu, která na nás ze všech stran vyčuhuje,“ uvedl.
Oběti tragédie připomene v neděli odpoledne benefiční koncert „2. rok poté“ v evangelickém kostele U Salvátora. Výtěžek podpoří organizaci Nevypusť duši, která se věnuje péči o duševní zdraví dětí a mladých. Na koncertě lidé uslyší premiéru skladby, kterou s názvem Tam, kde je ticho, zpívá srdce napsal k uctění památky obětí skladatel a někdejší student FF UK Jan Šikl. Na 16:30 je naplánovaná tichá vzpomínka. V kostele Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí se pak večer uskuteční mše za oběti a pozůstalé.
Střelba na FF UK je nejtragičtějším podobným případem v historii České republiky. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal sebevraždu.