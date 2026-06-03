Vystrčil na Tchaj-wanu připomněl Havlův odkaz a varoval před populismem

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  17:07aktualizováno  17:07
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Předseda českého Senátu Miloš Vystrčil ve středu na tchajpejské univerzitě hovořil o odkazu prvního prezidenta samostatné České republiky Václava Havla. Zdůraznil přitom společné demokratické hodnoty Česka a Tchaj-wanu, propojení svobody a odpovědnosti a nutnost nepodléhat populismu a autoritářství.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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„Česko a Tchaj-wan si zkrátka rozumí, jsme propojeni více než si myslíme,“ prohlásil Vystrčil na Národní univerzitě Čcheng-čch’ v Tchaj-peji na úvod konference Dialogy Václava Havla – Lidská práva a odpovědnost v měnícím se světě. V této souvislosti hovořil o přechodu od autoritářského režimu k demokracii pokojnou cestou a o tom, jak jsou v tomto ohledu Česko a Tchaj-wan výjimečné země.

Havla popsal Vystrčil jako „statečného člověka, disidenta a později nevšedního, charismatického státníka s velkým přesahem a nadčasovými vizemi“, a poděkoval Tchaj-wanu, že na něj nezapomíná.

„Nepodléhejme populismu, autoritářství a nepřipusťme cenzuru. Oslabujeme tím to nejcennější, demokracii,“ dodal. „Na Tchaj-wan jsem přijel znovu také proto, možná hlavně proto, abych vám naslouchal. Abychom vedli dialog. Abychom si říkali své názory a přemýšleli o nich,“ řekl Vystrčil, který ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020.

Na konferenci promluvila také bývalá tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, která se s Havlem v roce 2004 setkala na konferenci Forum 2000. „Jeho poselství silně rezonovalo u mnoha lidí na Tchaj-wanu, kteří ve zkušenostech České republiky viděli odraz naší vlastní cesty k demokracii,“ uvedla podle deníku Taipei Times.

„Na Tchaj-wanu, stejně jako v České republice, věříme, že lidé by měli mít silný hlas při utváření naší společné budoucnosti a že by jim měla být zaručena důstojnost, svoboda a lidská práva, která demokracie chrání,“ dodala.

Odhalil i lavičku Václava Havla

Ve středu odpoledne se Vystrčil a starosta Tchaj-peje Čchang Wang-an zúčastnili i odhalení lavičky Václava Havla v jednom z parků tchajwanského města. Jedná se o třetí levičku Václava Havla v Asii po podobných instalacích v Japonsku a Jižní Koreji. Vznikala zhruba tři roky po návrhu na její zřízení, uvedl podle agentury CNA starosta Tchaj-peje.

Podle starosty je smyslem lavičky myšlenka, že díky demokratickému dialogu mohou spolupracovat mezi sebou i lidé s odlišným názorem. Vystrčil pak vyjádřil přání, aby se duch instalace šířil světem a povzbudil lidi k debatě a hledání řešení nad rámec partikulárních zájmů.

Vystrčilova čtyřdenní návštěva se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Čína cestu na Tchaj-wan odsoudila; ostrov považuje za svoji vzbouřeneckou provincii a Vystrčil podle Pekingu vážně zasáhl do čínských vnitřních záležitostí. Vystrčilovu cestu kritizoval také český premiér Andrej Babiš, podle kterého poškodí obchodní vazby a vztahy s Čínou.

Předseda Senátu, který nakonec na Tchaj-wan dorazil v pondělí přímou komerční linkou, po příletu prohlásil, že Česká republika se řídí vlastní politikou jedné Číny a nikoli čínským principem jedné Číny. Na výměnách názorů mezi českým Senátem a tchajwanským zákonodárným sborem podle něj není nic špatného, protože parlamentní diplomacie je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky.

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