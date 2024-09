Zeman slaví 80. Chystá se velkolepá party v luxusním hotelu, dorazí Fico i Babiš

Velkolepá oslava se bude konat v luxusním hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou, který leží přímo vedle turisty vyhledávaného schwarzenberského zámku. „Bude to přátelské setkání. Organizují to moji kamarádi, já nemám takové organizační schopnosti, ani možnosti, abych to sám zvládnul,“ řekl v rozhovoru na CNN Prima News Miloš Zeman.

Ten narozeninový den odstartuje obědem s předsedou vlády Slovenské republiky Ficem. Samotná oslava začíná v 17 hodin uvítací číší vína, v 18 hodin dojde k usazení hostů a na úvodní slovo, v 18:30 začne slavnostní raut a ve 20 hodin hudební program na nádvoří hotelu Štekl. Další podrobnosti ale nejsou známé.

„Bude to oslava plná hezkých překvapení, lze očekávat hosty opravdu zajímavé a vysoce vážené. Vše je pečlivě a do detailu přáteli připraveno, pan prezident si už ladí narozeninový projev, a chystá se ostatně i premiéra jeho nové knihy. Co je ale nejdůležitější, setkání v Hluboké nad Vltavou bude vyjádřením hluboké úcty k oslavenci, který nad Vltavou po deset let sídlil jako prezident republiky. Bude to fajn čas věnovaný jen a výhradně Miloši Zemanovi,“ sdělil iDNES.cz mediální zástupce bývalého prezidenta Jiří Ovčáček.

Z českých hostů byli na party pozváni bývalý premiér Andrej Babiš, šéf SPD Tomio Okamura nebo předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Dá se očekávat, že do Hluboké dorazí i někteří členové bývalého Zemanova kabinetu jako třeba Miroslav Grégr. Kdo určitě nepřijede, bude premiér Petr Fiala.

„Já si myslím, že abychom se na sebe oba dva dívali s kyselými úsměvy, to by bylo pokrytecké. A narozeniny jsou v podstatě nejen oslava věku, ale také oslava přátelství. A za osmdesát let přeci jenom člověk nějaké množství skutečných přátel získá,“ řekl k nepozvání současného ministerského předsedy Zeman.

Většinovým majitelem hotelu Štekl je dnes podnikatel a někdejší zákulisní hráč pražské ODS Tomáš Hrdlička, který v minulosti rovněž podporovatel prezidentskou kampaň Miloše Zemana. Organizátorem akce je spolek Přátelé Miloše Zemana, jehož předsedou je někdejší hradní kancléř Vratislav Mynář.

Kromě něj a Hrdličky se však na organizaci narozeninové oslavy podílejí také někdejší prezidentův poradce Martin Nejedlý či bývalý klíčový hradní úředník Jan Novák. Ten je na pozvánce uveden jako „kontakt pro bezpečnost“.