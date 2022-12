Zeman vyloučil „rozlučkovou“ amnestii, zvažuje nového šéfa Ústavního soudu

Prezident Miloš Zeman jednoznačně vyloučil, že by do konce mandátu vyhlásil amnestii, řekl to v neděli Radiožurnálu. Předpokládá, že vláda schválí přesun ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Požádal premiéra Petra Fialu, aby zemi navštívili. V pondělí se setká s kandidátem na nového ústavního soudce. Nepopřel, že uvažuje o jmenování nového šéfa Ústavního soudu (ÚS).