Bartoš byl mizerný ministr, ale Fiala je zbabělec, hodnotí Zeman vládní krizi

„Vládní krize mě netěší, prokazuje neschopnost politiků,“ řekl Zeman. „Politici jsou tu od toho, aby krize řešili, ne aby je vytvářeli,“ pokračoval.

I když si myslí, že předseda Pirátů Ivan Bartoš byl mizerný ministr, způsob zacházení s ním připadá Zemanovi podivný. „Jestliže premiér české vlády jedná se svým ministrem, po skončení tohoto jednání mu nesdělí, že ho hodlá odvolat a řekne mu to poté až telefonicky, nechová se jako předseda vlády České republiky, ale jako zbabělec,“ řekl bývalý prezident.

„Krize vznikla začátkem července tohoto roku, když se ukázalo, že Bartoš zpackal stavební řízení. Kumulovala se tím, že premiér odmítal Bartoše odvolat a dával mu náhradní termíny, nejdříve do konce srpna, pak do konce září. Najednou si to však rozmyslel a Bartoše odvolal a dokonce velmi ponižujícím způsobem,“ uvedl Zeman. Upozornil také na to, že on sám ve funkci premiéra nikdy nejednal tak ponižujícím způsobem jako Petr Fiala.

Exprezident Zeman se v podobné situaci sám ocitl coby prezident. Když měl v roce 2017 na návrh premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) odvolat ministra financí Andreje Babiše (ANO), který byl podobně jako Bartoš předsedou strany. Zeman s odvoláním otálel, prezident má však povinnost ministra odvolat, když mu to ministerský předseda navrhne.

„Když ministerstvo financí nebude mít vedení, vlastně tím premiér ohrožuje ekonomickou stabilitu ČR, zejména její rozpočtovou politiku. A v koaliční smlouvě, která je závazným právním dokumentem, je napsáno, že premiér může odvolat člena jiné než své politické strany pouze tehdy, vysloví-li s tím souhlas předseda této strany, což je v případě hnutí ANO právě Andrej Babiš,“ řekl Zeman tehdy v televizi Barrandov. Nakonec však Babiše odvolal a jeho místo nahradil Ivan Pilný.

Za zmínku stojí i spor o odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) v roce 2019, kdy jeho demisi Zeman nepřijal. Odvolání tak na žádost ČSSD navrhl tehdejší premiér Andrej Babiš. Zeman Staňka nakonec odvolal až po dvou měsících, za což ho kritizovali i ústavní právníci. Bránil se tím, že ústava o žádném termínu odvolání nehovoří.

Miloš Zeman patří spolu se svými předchůdci Václavem Havlem a Václavem Klausem k trojici nejvýraznějších polistopadových politiků. Devět let vedl ČSSD, která se tehdy vypracovala v jednu z nejsilnějších tuzemských stran, řídil Sněmovnu i vládu a vyvrcholením jeho kariéry byla funkce prezidenta republiky, kterým byl dvě funkční období.