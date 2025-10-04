Zeman: Fialu bych hnal k soudu. Z boje se neutíká, budu dál volit Stačilo!

  21:12
Bývalý prezident Miloš Zeman se po volbách opět ozval. V Ostravě, kam přijel podpořit hnutí Stačilo!, ostře zkritizoval premiéra Petra Fialu, poblahopřál Andreji Babišovi k „famóznímu“ výsledku a naznačil, že s hnutím Stačilo! počítá i do budoucna. „Z boje se neutíká,“ prohlásil v rozhovoru pro CNN Prima News na adresu svého dalšího volebního rozhodnutí.
Předvolební debata Jany Maláčové, které se účastní i exprezident Miloš Zeman....

Předvolební debata Jany Maláčové, které se účastní i exprezident Miloš Zeman. (2. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Exprezident Miloš Zeman po debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)
Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)
Exprezident Miloš Zeman s kandidátkou za hnutí Stačilo! Janou Maláčovou po...
Exprezident Miloš Zeman s kandidátkou za hnutí Stačilo! Janou Maláčovou po...
8 fotografií

Zeman dorazil mezi členy hnutí až ve chvíli, kdy už bylo jasné, že se do Sněmovny nedostanou. Podle něj se Stačilo! stalo obětí kampaně, která je vykreslovala jako „agenty Kremlu“. „Část voličů této kampani podlehla. Nemůžeme se domnívat, že každý volič je Albert Einstein a že rozklíčuje záludy volební kampaně,“ uvedl.

Ačkoli už není aktivním politikem, zdůraznil, že hnutí bude volit i nadále. „Z boje se neutíká. Řekl jsem, že je budu volit v komunálních, krajských i parlamentních volbách,“ prohlásil.

Podle Zemana stojí za prohrou Stačilo! hlavně drtivé vítězství hnutí ANO. „Využívám této příležitosti, abych Babišovi pogratuloval k famóznímu vítězství. Podařilo se mu odsát hlasy všech menších opozičních stran. V případě Stačilo! to bylo tak důsledné, že je to poslalo mimo parlament,“ uvedl exprezident, který v minulosti ANO podporoval.

Výsledky voleb 2025 v Česku

ANO 2011

34,59 %
strana získala 1 939 997 hlasů
80
+8

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,32 %
strana získala 1 308 257 hlasů
52
-19

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,2 %
strana získala 628 549 hlasů
22
-15

Česká pirátská strana

8,92 %
strana získala 500 414 hlasů
18
-19

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,79 %
strana získala 437 390 hlasů
15
-5

Motoristé sobě

6,78 %
strana získala 380 333 hlasů
13
+13

Stačilo!

4,31 %
strana získala 241 869 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,07 %
strana získala 60 468 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,44 %
strana získala 25 127 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,22 %
strana získala 12 449 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,21 %
strana získala 12 090 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,18 %
strana získala 10 259 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 7 364 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,13 %
strana získala 7 298 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,11 %
strana získala 6 332 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,08 %
strana získala 4 937 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,07 %
strana získala 4 180 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,06 %
strana získala 3 838 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 3 716 hlasů
0
0

Volt Česko

0,06 %
strana získala 3 604 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 3 278 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 2 880 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,03 %
strana získala 2 206 hlasů
0
0

Balbínova poetická strana

0,01 %
strana získala 612 hlasů
0
0

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

0 %
strana získala 429 hlasů
0
0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz

0 %
strana získala 281 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Volit ho přestal po incidentu, kdy mu Andrej Babiš zrušil účast na mítinku. „Byla to hrubá neslušnost. Jsem osmdesátiletý důchodce, který si už nepotřebuje s nikým hrát, takže jsem to vzal na vědomí a odpověděl tím, že jsem hnutí ANO přestal volit,“ vysvětlil.

Opoziční smlouva číslo dvě

Zeman se vyjádřil i k povolební situaci. Podle něj by mohla vzniknout obdoba někdejší opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS, která v letech 1998–2002 umožnila menšinovou vládu právě jemu.

„Strany, s nimiž teď Babiš bude jednat, by mohly vyjádřit podporu jeho vládě výměnou za vysoké parlamentní funkce. Tak vypadala opoziční smlouva číslo jedna a podle mě je to nejpravděpodobnější výsledek,“ řekl Zeman.

Vyjádřil se také k roli současného prezidenta v povolebních debatách. Doufá, že pověří právě Babiše sestavením vlády. „Chtěl bych věřit, že pan prezident se nepokusí Babiše zbavit premiérské funkce pod záminkou zákona o střetu zájmů a nepověří například Karla Havlíčka, aby se pokusil rozštěpit hnutí ANO,“ dodal.

Fialu by hnal k soudu

Na adresu premiéra Petra Fialy (ODS) si neodpustil ostrou kritiku. Vadí mu jeho výrok z kampaně, že pokud by vyhrála současná opozice, vznikla by „vláda národní zrady“.

„Zažil jsem ve volebních kampaních nekonečné množství sprostot, ale tuto považuji za neodpustitelnou. Za tento výrok bych Petra Fialu hnal k soudu,“ vzkázal Zeman.

Ve svém vystoupení několikrát zdůraznil, že české politické scéně chybí silný levicový subjekt. Hnutí Stačilo! podle něj tuto roli plní, a proto mu i přes neúspěch dál fandí. „Levice do demokracie patří stejně jako pravice,“ uzavřel bývalý prezident.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.