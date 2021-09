Politici kritizují zatajování prezidentova stavu. Hrad o hospitalizaci vůbec neinformoval

O Zemanově stavu dál odmítá informovat jak jeho mluvčí Jiří Ovčáček, tak zástupkyně zařízení Jitka Zinke. Vedoucí političtí představitelé situaci kritizují, veřejnost má podle nich právo vědět, co se děje s hlavou státu.



Babiš připustil, že není vhodné, že mluvčí Hradu ohledně prezidentova zdravotního stavu mlčí. „Bylo by lepší, kdyby pan mluvčí dal nějakou pozitivní zprávu. Já mu snad sám napíšu, aby to udělal,“ řekl Rádiu Impuls.

Podle Babiše zároveň není potřeba spekulovat o tom, jaký zdravotní problém prezident má. „Já jsem o zdravotním stavu prezidenta informován. Nastoupil do nemocnice na základě dohody s lékaři, žádné obavy nejsou na místě. Zdravotní stav není vážný,“ dodal premiér.

Tiskový mluvčí má dělat svou práci

„Tiskový mluvčí vrcholných politiků by měl dát stručnou informaci o zdravotním stavu, důvodu a předpokládané délce hospitalizace. Není nutné sdělovat podrobnější informace, i vrcholný ústavní činitel má nárok na určité soukromí. V tomto byla komunikace za předchozích prezidentů V. Havla a V. Klause výrazně lepší. Bohužel současný přístup a nekomunikace dávají zbytečný prostor k různým spekulacím,“ uvedl pro iDNES.cz šéf KDU-ČSL Marian Jurečka.



V obdobném smyslu reagovala i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Způsob, jak k výkonu své funkce přistupovali Václav Havel a Miloš Zeman a jejich kanceláře, je diametrálně odlišný ve všech ohledech. Informovanost veřejnosti o zdravotním stavu hlavy státu je věc, na kterou má oprávněný nárok, ostatně jde o nejvyššího ústavního činitele a vrchního velitele ozbrojených sil,“ sdělila.

„Transparentní jednání nikdy nebylo a není silnou stránkou současné hradní kanceláře, takže mě její přístup vůbec nepřekvapuje. Je to další z mnoha projevů pohrdání občany v provedení pánů Mynáře a Ovčáčka,“ dodala.

„Občané by měli být informováni o zdravotním stavu prezidenta. Uvítal bych lepší komunikaci tiskového odboru Hradu, jde o nejvyššího ústavního činitele,“ připomněl Robert Šlachta, šéf politického hnutí Přísaha. „Přeju panu prezidentovi samozřejmě brzké uzdravení,“ dodal.

Naopak šéf KSČM Vojtěch Filip uvedl, že si nemyslí, že jde o nějaké zatajování. „Nemyslím si, že je to nějaké zatajování, možná že to dělal pan Špaček, že informace zatajoval, nebo upravoval. Myslím, že nejde o nic, co by mělo být předmětem spekulací,“ uvedl.



Problém v mlčení Hradu nevidí ani šéf SPD Tomio Okamura. „Nepochybuju o tom, že o zásadních věcech v tomto ohledu Hrad bude informovat, ale nechme to na něm,“ uvedl. „Myslím si, že hyenysmus některých politiků i některých medií překročil meze. Zdravotní stav prezidenta, ať si myslí kdo chce co chce, je v prvé řadě soukromou věcí prezidenta - pouze v případě, že by nebyl dlouhodoběji schopen výkonu funkce, bylo by nutné takovou skutečnost zveřejnit,“ dodal.

Již v úterý Babiš na Twitteru uvedl, že na prezidenta Miloše Zemana myslí. „Přeju mu vše dobré, ať je zdravý, plný sil a elánu,“ napsal.



Obdobně na otázky reagoval i šéf ODS Petr Fiala. „Přeji panu prezidentovi brzké uztravení. To je v tuto chvíli nejdůležitější,“ sdělil pouze.



Andrej Babiš @AndrejBabis Moc teď myslím na pana prezidenta Zemana a přeju mu vše dobré, ať je brzy zdravý, plný sil a elánu. UVN je podle mě to nejlepší pracoviště v naší zemi a jsem rád, že je v těch nejlepších rukou. oblíbit odpovědět

Zeman je v nemocnici od úterý. Podle dostupných informací dostal po předchozí kontrole doporučení, aby se podrobil nepřetržité lékařské péči. Hospitalizován má údajně být čtyři dny, tedy do pátku.



Ovčáček se k hospitalizaci hlavy státu nevyjádřil ani v úterý, ani ve středu. V úterý večer na Twitteru pouze sdílel přání premiéra Andreje Babiše, čímž nepřímo hospitalizaci potvrdil.

Ovčáček se mu následně odvděčil výzvou k tomu, aby lidé volili hnutí ANO, tedy Babišovu stranu.



Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Ano. Volme Ano. Není dokonalé, ale fakt brání tuhle republiku, co to jen jde. Andrej Babiš je složitej člověk, ale dejchá za tuto zemi (Slovák poznal její krásu!). Tak se vykašlete na XY, a hoďte to Andrejovi. Pro republiku oblíbit odpovědět

Sdílná není ani samotná nemocnice. „ÚVN v souladu se zákonem o zdravotních službách, paragraf 51, zachová mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb,“ uvedla ve středu mluvčí nemocnice Jitka Zinke.



Mlčení ohledně zdravotního stavu prezidenta kritizoval i bývalý tiskový mluvčí Ladislav Špaček. Uvedl, že utajování zdravotního stavu je nemyslitelné už od dob prezidentské vlády Václava Havla.



Podobný pobyt, označený tehdy jako rekondiční, zažil Zeman již v říjnu 2019. Tehdy podle vyjádření nemocnice nepodstoupil žádný zákrok, absolvoval jen rehabilitace a dostával potřebnou výživu. Loni Zemanovi v pražské vojenské nemocnici operovali zlomenou ruku, kterou si zranil při pádu.



Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohama začal letos používat invalidní vozík.