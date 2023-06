Vláda míchá smrtící koktejl, říká Zeman. Z exprezidenta se stal v důchodu zahradník se „zalévací obsesí“

A na mušku si bere zejména ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), jenž se podle něj dopouští profesionálních chyb. „Kdyby tyto chyby udělal ekonomický manažer i středního podniku, skončí ve funkci. Ministr Stanjura, který je podle mého mínění nejslabším článkem Fialovy vlády, ve funkci vesele pokračuje,“ dodává.

Kritika bývalé hlavy státu padá i na Ústavní soud. Volba nových ústavních soudců, které vybíral již Zemanův nástupce Petr Pavel, podle něj jen prohloubí zpolitizovanost této instituce. „Pokládám to za nešťastné, protože Ústavní soud nemá být jakousi třetí komorou parlamentu,“ vysvětluje Zeman.

Kromě vládních politiků ale nešetří ani bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). „Neřídí se mojí radou, aby mluvil pomalu, jako když kape vodovod,“ vzkazuje Zeman, který nyní tráví politický důchod v novém domě v Lánech. S knihami a se zahrádkou.

„Stal se ze mě zahradník posedlý zaléváním,“ prozrazuje ve své pražské kanceláři, do níž dojíždí každou středu.

Lidovky.cz: Říká se, že první rok v důchodu bývá jedna z nejstresovějších situací v životě. Prostě razantní změna, nuda. Nudíte se?

Zaprvé, zatímco většinou je první rok důchodu kolem 65 let, v mém případě to bylo 78 let. A to je velký rozdíl. Zadruhé, nenudím se, protože jsem bibliofil. Lidé, kteří mají rádi knihy, se nikdy nemohou nudit. Pokud mají totiž dobrou knihovnu a nadto přicházejí i nové knihy, tak čtou a čtou.