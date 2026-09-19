Na konferenci spolku promluvil Putinův politolog, účastnil se i Zeman a Rajchl

Soukromé shromáždění probíhalo až do sobotního večera v pražském hotelu Duo. Kromě místopředsedy sněmovního výboru pro obranu Rajchla a exprezidenta Zemana se na akci objevila také bývalá předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, miliardář Zdeněk Jandejsek či Balázs Orbán. Ten je blízkým spolupracovníkem maďarského expremiéra Viktora Orbána.
Konferenci pořádá spolek Svatopluk, který v minulosti organizoval demonstrace proti vládě Petra Fialy a v posledních sněmovních volbách podpořil hnutí SPD a Stačilo!. Svatopluk vede bývalý diplomat Petr Drulák, který v současnosti působí i jako poradce u SPD.
Reportér iDNES.cz od několika členů konference na místě zjistil, že tématem je kromě jiného debata o „normálních“ a „pragmatických“ vztazích s Ruskem, s čímž má souviset i specifická pozice střední Evropy.
Jako zástupce Ruska v pozdějších hodinách vystoupil politolog Lukjanov, jenž je uveden na ukrajinském i unijním sankčním seznamu. To znamená, že Lukjanov nemůže na Ukrajinu či na unijní území vycestovat a má zde i zmrazený majetek.
Souhlasím s Babišem, řekl propagandista
Lukjanov k posluchačům promluvil distančně. Propagandista v předtočeném desetiminutovém vystoupení odsoudil chování orgánů Evropské unie a označil ruskou válečnou agresi na Ukrajině za „důsledek dlouhodobých historických sporů“.
V následujícím živém vysílání, ve kterém Lukjanov komunikoval s účastníky konference v sálu, poděkoval za pozvání a možnost promluvit. „Rusko a východní Evropa k sobě neodmyslitelně patří. Pan premiér Andrej Babiš sám řekl, že se v Evropě dost nemluví o míru, s tím souhlasím. Musíme mluvit o míru,“ dodal.
Sankce na Lukjanova Evropská unie zdůvodňuje tím, že „formuje veřejné mínění a poskytuje ruské agresi ideologické krytí“. Lukjanov je mimo jiné znám svými propagandistickými rozhovory s Vladimirem Putinem, působí také v Kremlem kontrolovaném časopise Russia in Global Affairs.
Konference spolku Svatopluk se koná několik dní poté, co český premiér Andrej Babiš oznámil, že Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Navázal tím na slova polského premiéra Donalda Tuska, který varoval, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu.
Pošlete Rajchla za Ural, vyzval Kupka Babiše
Uspořádaná akce zneklidnila zástupce opozice. Šéf ODS Martin Kupka vyzval Babiše, aby se od celé akce oficiálně distancoval, stejně jako od vládního poslance Rajchla.
„Veřejně vyzývám Andreje Babiše, aby se distancoval od účasti vládního poslance Jindřicha Rajchla na této odporné putinovské seanci. Anebo Rajchla rovnou pošlete za Ural,“ napsal Kupka na sítí X.
Poslanec SPD na Kupku následně reagoval, že jelikož zástupci Spojených států jezdí jednat do Moskvy, nevidí na konferenci v Česku nic nevhodného. „Můj přístup je založený na sebevědomé prezentaci mých vlastních názorů a postojů k prosazování zájmů našich občanů, nikoliv Kyjeva a Bruselu,“ prohlásil Rajchl s tím, že účastníci akce nabízejí cestu k deeskalaci napětí a k míru.
Rajchl krátce před Lukjanovem promluvil o údajném terorizování konzervativně smýšlejících politiků. Exprezident Zeman na konferenci pronesl projev chvíli po poledni. „Největší můj neúspěch byl, že jsem se zmýlil ve Vladimiru Putinovi, protože jen nesoudný člověk udělá tak tragickou chybu, jako bylo napadení Ukrajiny,“ řekl Zeman, jenž rovněž vyzval k dalšímu utužování spolupráce s Čínou.
Předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan k setkání podotkl, že někteří politici legitimizují výstup sankcionovaného Rusa na české akci. „Připomíná to okamžik, kdy si Trojané do bran města za velkého jásotu vezou nechvalně proslulého trojského koně,“ reagoval šéf Starostů.
Svatopluk na konferenci diskutoval o roli střední Evropy a o skupině BRICS, která měla svůj summit v úterý v Novém Dillí. Skupina BRICS vznikla v roce 2009 s cílem postavit se světovému uspořádání, v němž hrají hlavní roli Spojené státy a jejich západní spojenci. V současnosti její členové představují přes 40 procent světové populace a čtvrtinu globální ekonomiky. Patří do ní Brazílie, Čína, Egypt, Etiopie, Indie, Indonésie, Írán, Rusko, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika a Spojené arabské emiráty.