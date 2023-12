V TOP 09 vyhrály nad Kalouskem nuly, řekl Zeman. Zkritizoval vládu

„Já dávám přednost konkrétním datům před dojmy. A konkrétní data říkají, že Česká republika je jedinou zemí EU, která se svým ekonomickým výkonem nedostala na předcovidovou úroveň,“ řekl Zeman.

„Jestliže to svým způsobem zvládly vlády všech dalších zemí EU, tak musí být příčina ve vnitřních vlivech,“ řekl Zeman. Připomenul rovněž výzkum agentury Morning Consult, podle které se premiér Petr Fiala umístil v žebříčku popularity světových lídrů na domácí scéně na posledním místě.

„Já samozřejmě souhlasím s podporou Ukrajiny,“ uznal Zeman, dodal však, že Čechy zajímá také dopad na jejich peněženky. „Vláda to v 99 procentech případů nedělá dobře,“ komentoval.

Bývalá hlava státu se následně vyjádřila ke kandidatuře Miroslava Kalouska do eurovoleb. Aby se Kalousek stal kandidátem strany do Evropského parlamentu, odmítlo na začátku prosince širší vedení TOP 09. Vedení dodalo, že by si Kalouska přálo v domácí politice, konkrétně v Senátu.

„Ovšem Senát je tak trochu odpadkový koš české politiky a odkladiště neúspěšných politiků,“ komentoval Zeman.

„V politice probíhá třídní boj těch, kdo dostatečnou inteligenci nemají, proti těm, kdo inteligenci mají,“ řekl. Dodal, že přestože byl Kalousek jeho politický oponent, nikdy nepopřel, že je inteligentní.

„A v politice navíc existuje závist. Takže když jste obklopeni závistivými nulami, tak se snažíte tyto nuly překonat a tyto nuly se vás naopak snaží zničit. V TOP 09 se to povedlo nulám,“ prohlásil.

Zeman v rozhovoru také komentoval neúspěch EU ve snaze o shodu a podobě revize unijního rozpočtu na roky 2021 až 2027, které zohledňovaly finanční podporu Ukrajině. Maďarský premiér Viktor Orbán peníze Ukrajině vetoval. Zeman řekl, že Orbán se tímto krokem usiluje o to, aby Evropská unie „odblokovala miliardy eur ve prospěch Maďarska“.

„Každý politik má hájit své národní zájmy,“ komentoval Orbánovo jednání. Nejedná se podle něj o vydírání, ale o „rovnováhu zájmů“.

Zeman se také vrátil k příspěvku Fialy na sociální síti X, kde premiér k popisu společnosti využil termín „blbá nálada“, kterým odkazoval na známý projev tehdejšího prezidenta Václava Havla z roku 1997, jenž tenkrát tímto výrazem označil tehdejší situaci ve společnosti.

Podle bývalého prezidenta nyní existují dvě možnosti, jak na „blbou náladu“ ve společnosti reagovat. „První způsob je ignorovat, to dělá česká vláda. A druhý způsob je brát to vážně,“ řekl.

O tradičním poselství, které pronese 26. prosince i letos, Zeman řekl, že bude mluvit z pozice občana. „Bude to poselství občana Miloše Zemana,“ řekl o nadcházejícím poselství. Projev bude podle něj „sestaven“ ze tří částí.

„Jsem historický optimista. Domnívám se, že občané této země jsou stále ještě inteligentnější než jejich politici. Bohudík pro občany, bohužel pro politiky,“ uzavřel Zeman.