mul Matyáš Müller Autor:

14:33 , aktualizováno 14:38

Exprezident a bývalý dlouholetý předseda ČSSD Miloš Zeman se v Lánech vyjádřil k plánovanému spojení SOCDEM s hnutím Stačilo! před blížícími se sněmovními volbami. „Považuji to za rozumné řešení. V opačném v případě by hrozilo riziko, kdy by se buď obě či nejméně jedna strana nedostala do Sněmovny,“ řekl Zeman na brífinku před svým domem v Lánech.