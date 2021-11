Muž, kterému prezident Miloš Zeman v polovině září udělil milost kvůli tomu, že je tři roky chronicky vážně nemocný, dál podniká. Olomoucký podnikatel Pavel Podroužek se od roku 2019 dostal do vedení šesti firem. Jednu ze společností nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co ho prezident omilostnil. Premiér Andrej Babiš, který rozhodnutí o udělení milosti spolupodepsal, nechá případ prověřit.