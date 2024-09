Zeman chystá velkolepou oslavu svého jubilea. Přijet mají Fico, Orbán i Babiš

Pozváni jsou však i další vrcholní zástupci evropských zemí, jako srbský prezident Aleksandar Vučić nebo polský prezident Andrzej Duda. „Celkem pozvánku obdrželo na 200 lidí,“ řekl MF DNES člověk blízký bývalému prezidentovi.

Velkolepá oslava se bude konat v luxusním hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou, který leží přímo vedle turisty vyhledávaného schwarzenberského zámku. „Bude to přátelské setkání. Organizují to moji kamarádi,“ shrnul v rozhovoru na CNN Prima News Zeman.

Ten narozeninový den odstartuje obědem se slovenským předsedou vlády Ficem. Jaký bude další program, není ale v tuto chvíli zřejmé. „Bude to oslava plná hezkých překvapení. Vše je pečlivě a do detailu připraveno, pan prezident si už ladí narozeninový projev a chystá se ostatně i premiéra jeho nové knihy. Co je ale nejdůležitější, setkání v Hluboké nad Vltavou bude vyjádřením hluboké úcty k oslavenci, který nad Vltavou po deset let sídlil jako prezident,“ sdělil MF DNES mediální zástupce exprezidenta Jiří Ovčáček.

Z českých hostů byli na párty pozváni expremiér Andrej Babiš, šéf SPD Tomio Okamura nebo šéfka KSČM Kateřina Konečná. Dá se očekávat, že do Hluboké dorazí i někteří členové bývalého Zemanova kabinetu, jako třeba Miroslav Grégr.