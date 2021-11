Zemana nejspíš pustí po 47 dnech z nemocnice. V Lánech by pak měl v pátek Fialu jmenovat premiérem

Prezident se má rovnou přesunout na zámek v Lánech, kde by měl v pátek jmenovat Petra Fialu do funkce premiéra. Prezidentovo propuštění z nemocnice však závisí na jeho aktuálním zdravotním stavu ve čtvrtek ráno, píše server. O čtvrtečním propuštění hovořil v rádiu Impuls i premiér Andrej Babiš.

O možném čtvrtečním propuštění Zemana z nemocnice hovoří i informace ČTK. Mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke informaci o propuštění prezidenta do domácí péče nepotvrdila. „V tuto chvíli to potvrdit nemůžu, protože k tomu nemám dostatek informací,“ řekla pro iDNES.cz.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Ve čtvrtek dne 25. listopadu 2021 se ve 13.30 hodin na Pražském hradě uskuteční tiskový briefing vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře: https://t.co/D7ffqX40kk oblíbit odpovědět

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ve středu na Twitteru informoval o svolání tiskového brífinku vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře. Kancléř potvrdil Petru Fialovi, že ho prezident v pátek jmenuje premiérem. Redakci iDNES.cz to řekl mluvčí ODS Václav Smolka. Přesný čas jmenování se premiér dozví během čtvrtka.

Přesně před týdnem Zeman v rozhovoru pro Televizi Nova sdělil, že bude brzo propuštěn z nemocnice do Lán. „No tak já pracuji už teď, ale v každém případě předpokládám, že během několika dnů budu propuštěn z nemocnice a odjedu do Lán. Tam se intenzita mé práce ještě zvýší, protože budu zejména přijímat kandidáty na jednotlivé ministry,“ uvedl Zeman.

V Lánech by se o Zemana mělo starat pět až sedm lékařů. Hlava státu by měla by mít 24hodinovou péči.



Zeman byl hospitalizován 10. října na jednotku intenzivní péče. 22. října Zinke informovala o zlepšení stavu prezidenta. Na běžné lůžko ho lékaři přesunuli 4. listopadu. V nemocnici tráví Miloš Zeman 46. den. Důvodem Zemanovy hospitalizace byla dekompenzace známého chronického onemocnění, ke které vedl zhoršený příjem potravy a tekutin, uvedla mluvčí ÚVN Zinke.