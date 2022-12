Budu volit Babiše, jediný má zkušenosti, řekl Zeman. Neznalost mu vyčítá

V dalších fázích voleb podle něj rozhodnou televizní diskuze. „Když tam jste jeden na jednoho, je to férová diskuze, kde můžete uplatit své argumenty. V diskuzi jeden proti osmi se z toho stává masové shromáždění,“ míní.

První kolo volby prezidenta by vyhrál Babiš, druhá by byla ekonomka Danuše Nerudová a třetí armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Ve druhém kole by však nad Babišem vyhráli, uvedl model STEM pro TV Prima. Zeman podotkl, že sám byl ve stejné situaci, jako indikuje tento průzkum.

„Všichni moji protikandidáti, kteří se nedostali do druhého kola, řekli, že budou podporovat pana (Karla) Schwarzenberga nebo pana (Jiřího) Drahoše. Jenže to nefungovalo. Jak jsem řekl, rozhodují televizní diskuze, a já z tohoto důvodů druhému kolu příliš nevěřím,“ popsal.

Zeman také uvedl, že jak Nerudová, tak Pavel mají slabé body, na které se bude v diskuzích upozorňovat. „Jsou to kandidáti bez politické zkušenosti, a to je pro mě ten nejsilnější argument,“ podotkl.

Slabý bod Nerudové je podle něj to, že její nejbližší spolupracovník a bývalý prorektor byl obviněn z plagiátorství. Kritizoval také její působení v komisi pro spravedlivé důchody. Pavel podle něj zase rozumí pouze armádě a ničemu jinému.

K Babišově přešlapu před studenty, kde se ukázalo, že neumí vyjmenovat planety sluneční soustavy či nezná dílo Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, uvedl, že by se to měl doučit. „Neznat klasiky je chyba. Čím dříve si tuto chybu uvědomíme, tím lépe,“ konstatoval.

Zeman zhodnotil také soud s Babišem, který bude znovu pokračovat příští týden. „I státní zástupce navrhoval podmínku. Je ke zvážení, zda byl přečin s Čapím hnízdem tak závažný. Počkejme na výsledky vyšetřování, a podle toho teprve suďme,“ uvedl.

„Současný volební zákon není spravedlivý“

„Pokládám za nespravedlivé požadovat padesát tisíc a více podpisů voličů a na druhé straně jen dvacet poslanců nebo deset senátorů. Jeden senátor tak vydá za pět tisíc občanů a jeden poslanec za dva a půl tisíce, což je trochu paradoxní. Pokládám za naprosto nesmyslné, aby poslanci nebo senátoři mohli podepsat kandidaturu více než jednomu kandidátovi. Tím devalvují svůj vlastní podpis,“ kritizoval současný volební zákon.

Komentoval také možné rozhodnutí jmenovat nového předsedu Ústavního soudu (ÚS). Naznačil, že ve hře jsou čtyři jména, ale nyní čeká na výsledky právní analýzy, než se rozhodne „Kdybych je řekl dnes, vystavím je mediálnímu lynči a nátlaku, aby svůj názor změnili,“ uvedl.

„Proč to dělám? Jako odcházející prezident nemohu být podezírán, že chci z předsedy Ústavního soudu udělat nějakého svého agenta. Budu řadový občan a penzista, a nebude mě to ani příliš zajímat. Zastávám ale názor, že ÚS nemá být třetí komorou parlamentu. Nemá zasahovat do jednotlivých zákonů, například volebních, a měnit je. A druhý důvod je, že předseda ÚS by neměl být aktivista a vydávat politické proklamace,“ řekl v narážce na Pavla Rychetského.

Rychetskému skončí mandát až v srpnu, zatímco Zemanovo funkční období skončí v březnu. Nového předsedu by tedy Zeman musel jmenovat s odloženou platností. Ústavní experti takový postup označují za protiústavní. Zeman minulou neděli řekl Českému rozhlasu, že jediným omezením v Ústavě je pro prezidenta to, že při jmenování předsedy Ústavního soudu musí vybírat z ústavních soudců.

„Vláda zvládla jen předsednictví“

Pochvala vládě podle Zemana patří za zvládnutí předsednictví v Radě Evropské unie. „Pokud jde o kritiku, nebudu ani tak mluvit o pomalosti, například zastropování cen elektřiny, ke kterému jsem vyzýval už v dubnu, ale vláda to udělala až v září,“ kritizoval.

Liší se také jeho názor na rozpočtovou politiku. „Příjemné je, když u zaměstnanců snížíte daně, to je to zrušení superhrubé mzdy. Ale to vyvolá rozpočtový deficit řádově o sto miliard korun. Je nesporné, že deficit zvyšuje inflaci. A ta sebere zaměstnancům daleko více, než dostali na snížení daně z příjmu,“ uvedl s tím, že to byl populistický návrh ODS, hnutí ANO a SPD. „Těšili se, jak je voliči pochválí, ale vzhledem k inflačním důsledkům by je spíš měli nakopat.“

Vyjádřil se také k růstu cen potravin. Jinde ve světě mají podle něj velmi mírný rostoucí trend, zdaleka to není pětadvacet procent jako v případě Česka. Přehlíží se podle něj také enormní zisková marže řetězců, které jsou zpravidla v zahraničních rukou. „Navrhoval jsem, aby zde vznikl národní řetězec na bázi Coopu, dříve Jednoty,“ připomněl. „Soustřeďme se kromě DPH i na tuto ziskovou marži (zahraničních řetězců).“

Zeman také dodal, že mu před dvěma dny (ve čtvrtek, pozn. red.) vyndali žaludeční sondu. „A proto jsem usměvavý, v radostné náladě a spokojený se životem. Víte, co to bylo, mít rok v břiše žaludeční sondu? Možná mi zachránila život, ale její nošení bylo poněkud obtížné. Jak říká profesor (Miroslav) Zavoral, je to pro mě nejkrásnější vánoční dar,“ uzavřel s tím, že chce v lednu či únoru navštívit Srbsko a s premiérem Fialou chce letět do Izraele a otevřít ambasádu v Jeruzalémě.