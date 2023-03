Inaugurace prezidenta republiky Sledovat další díly na iDNES.tv

Petr Pavel opustil svůj dům v Černoučku na Litoměřicku o několik hodin dřív, než bylo původně v plánu.

„Vyspal jsem se výborně. Na jednu stranu mě čeká hodně formalit, ale už jsem si na ně zvykl. Člověk musí vždy cítit mírnou nervozitu, ale ne takovou, která by mě svazovala,“ svěřil se před odjezdem z Černoučku nastupující prezident redakci CNN Prima News. V poledne ho coby první akce na Hradě čeká oběd s manželi Zemanovými.

Na třetí hradní nádvoří i na Hradčanské náměstí, kde jsou instalovány velkoplošné obrazovky, už také míří obyvatelé Prahy a zahraniční turisté. „Ta chvilka v zimním počasí mi za to stojí,“ řekla iDNES.cz paní Ludmila, která přijela ze Dvora Králové. Odjížděla v 6 hodin ráno. „Jezdila jsem celých pět let na demonstrace proti Zemanovi, rovnou z práce. Stojí to za to, je to důležitý hlavně pro Vás mladý,“ řekla.

Trochu zmatení pak jsou zahraniční turisté, kteří se policistů ptali, co se to na Hradě dnes vlastně děje.

Stažená standarta, uzavřená Brána gigantů

Mandát dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana skončil o půlnoci na čtvrtek, kdy byla z Hradu stažena prezidentská standarta.

Během několikaminutového půlnočního ceremoniálu zahrála hudba Hradní stráže státní hymnu. Na Hradčanském náměstí se za deště shromáždila asi stovka lidí, mnozí si připíjeli šampaňským a skandovali „Konečně“. Dorazila také senátorka Miroslava Němcová.

„Chtěla jsem prožít ten symbolický moment. Zamčená brána se za pár hodin otevře do nové éry,“ napsala Němcová na Twitter.

Brána gigantů zůstane zavřená až do dopoledne, kdy tudy jako první projde Pavel se svou rodinou. Hlášením ho v sídle prezidentů uvítá velitel Hradní stráže Jaroslav Ackermann.

Návštěvníci Pražského hradu musí před inaugurací počítat s bezpečnostními kontrolami. „Pokud se rozhodnete akt sledovat přímo na místě, důrazně doporučujeme přijít s dostatečným předstihem,“ uvedl Petr Pavel na Facebooku.

Na 3. nádvoří a na Hradčanském náměstí jsou umístěny velkoplošné obrazovky, které nabídnou přímý přenos ceremoniálu.

Zeman ve funkci strávil deset let, stal se prvním prezidentem České republiky zvoleným v přímé volbě. Po pětiletém prvním funkčním období se mu podařilo mandát obhájit. Závěr jeho prezidentství ovlivnilo zhoršující se zdraví.

Instalace velkoplošných obrazovek na 3. hradním nádvoří (8. března 2023)

Zeman bude čas do inaugurace svého nástupce trávit v novém domě v Lánech. Složení slibu se zúčastní i se svou ženou Ivanou, s Pavlem a jeho manželkou ještě předtím v poledne poobědvají. Slavnostní ceremoniál, při němž nový prezident složí slib, začne ve čtvrtek ve 14 hodin ve Vladislavském sále.

Krátce po 15. hodině pak Pavel půjde položit květiny k soše TGM na Hradčanské náměstí, kde se také pozdraví s občany. (Podrobný průběh inaugurace najdete zde). Zde také bude jedno z míst, kde celý průběh inaugurace budou moci lidé sledovat na velkoplošné obrazovce. Tím druhým bude 3. hradní nádvoří.

Ve čtvrtek odpoledne se ve Vladislavském sále Pražského hradu uskutečnila generální zkouška inaugurace. Pořadatelé si během ní vyzkoušeli průběh celého asi pětačtyřicetiminutového ceremoniálu.