Kruliš skončil v ČNB. Odchod bývalý šéf hradního protokolu neokomentoval

  10:09aktualizováno  10:09
Někdejší blízký spolupracovník bývalého prezidenta Miloše Zemana Vladimír Kruliš na konci dubna skončil v České národní bance (ČNB). Informaci potvrdila tisková mluvčí centrální banky Petra Vlčková.
Setkání premiéra Petra Fialy s guvernérem České národní banky Alešem Michlem a členy bankovní rady. Na snímku je pracovník ČNB a bývalý hradní protokolář Vladimír Kruliš. (25. května 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Pan Kruliš ukončil pracovní poměr v ČNB dohodou k 30. 4. 2026,“ sdělila pro iDNES.cz Vlčková.

O věci informoval server Neovlivní.cz s odkazem na mluvčího centrální banky Jakuba Holase.

Server s odkazem na nejmenované zdroje napsal, že Krulišově odchodu z ČNB předcházely neshody s guvernérem Alešem Michlem. Kruliš svůj odchod nekomentoval.

Zemanův bývalý protokolář přitom podle Neovlivní.cz v minulosti sehrál klíčovou roli při jmenování Michla guvernérem.

V ČNB Kruliš působil od roku 2023. Po reorganizaci na konci loňského roku Kruliš skončil jako ředitel sekce kancelář ČNB a stal se náměstkem šéfa sekce správní, do níž se dostala i agenda protokolu.

V hradním protokolu pracoval Kruliš od roku 2014, přičemž od února 2018 do března 2023 ho řídil. Náplní jeho práce byla mimo jiné odpovědnost za organizaci nejvyšších státních návštěv, summitů, ceremoniálních aktů a pracovních cest.

