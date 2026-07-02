Optimální prezident? Radek Vondráček, je čestný a lidský, řekl Zeman

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  11:51aktualizováno  11:51
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Exprezident Miloš Zeman vystoupil na debatě o národních zájmech, v níž se...

Exprezident Miloš Zeman vystoupil na debatě o národních zájmech, v níž se chtějí řečníci vymezit proti Sudetoněmeckému krajanskému sdružení. (28. dubna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Poslanec ANO Radek Vondráček
Radek Vondráček dorazil do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
Poslanec ANO Radek Vondráček na tiskové konferenci ve Sněmovně (22. dubna 2025)
Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května...
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Bývalý prezident Miloš Zeman promluvil o možných kandidátech na příští hlavu státu. Za optimálního kandidáta označil poslance hnutí ANO a někdejšího předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka.

„Je to čestný člověk, který nepůsobí arogantně, ale přemýšlivě a lidsky v televizních diskusích. Co víc si přejete?“ řekl Zeman v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Exprezident Vondráčka už dříve navrhoval také na post ministra zahraničních věcí.

Radek Vondráček byl přitom v letech 2017 až 2021 předsedou Poslanecké sněmovny. Na dotaz redakce iDNES.cz, jak Zemanova slova vnímá a zda sám uvažuje o kandidatuře na prezidenta, do vydání článku nereagoval.

Česko bude novou hlavu státu vybírat v roce 2028. Prezidentské volby se v České republice konají každých pět let. Čtvrtým prezidentem republiky se stal v lednu 2023 Petr Pavel, který svou další kandidaturu dlouhodobě nevylučuje.

V souvislosti s nadcházející prezidentskou volbou se ve veřejném prostoru objevuje vícero jmen. Spekuluje se například i o bývalém ministrovi financí a spoluzakladateli TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, prvním místopředsedovi vlády Karlu Havlíčkovi (ANO) nebo ministryni financí Aleně Schillerové (ANO). Ta však v minulosti záměr kandidovat odmítla. Svou opětovnou kandidaturu popřel také současný premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Mezi možnými kandidáty média zmiňují také nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, podnikatelku a zakladatelku Institutu Solvo Ivanu Tykač či současného guvernéra České národní banky Aleše Michla. Ti však svou kandidaturu oficiálně nepotvrdili.

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