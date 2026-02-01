Turka bych jmenoval, ale zazlívat to Pavlovi nemohu. Byl bych pokrytec, řekl Zeman

„Nejsem ten, co zveřejňuje soukromou korespondenci ani soukromé rozhovory,“ odmítl Zeman říct, co společně s čestným prezidentem Motoristů Filipem Turkem a předsedou této strany Petrem Macinkou přesně řešili. Politici ho v sobotu navštívili v Lánech.
Přímo by ovšem neřekl, že si k němu přišli pro radu. „Přišli mě seznámit se svými názory a možná je tak trochu zajímaly i moje názory,“ řekl.
V případě sporu mezi Hradem a Motoristy kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí má dva názory. „Nemohu zazlívat Petru Pavlovi, že odmítá jmenovat jakéhokoliv ministra, protože jsem to dělal já sám a byl bych pokrytec a hlasatel dvojí pravdy,“ vysvětlil.
„Na druhou strany, kdybych byl prezident, já bych Filipa Turka jmenoval,“ dodal vzápětí a argumentoval například Turkovou prací v Evropském parlamentu. Zmínil, že dle jeho pohledu má prezident podle Ústavy právo kandidáta na ministra odmítnout.
Ohledně případné kompetenční žaloby uvedl, že Ústavní soud nemusí být podle něj vždy objektivní a nestranný. „Vím, že to bude znít poněkud neuctivě vůči ústavním soudcům, ale dnes už drtivou většinu z nich jmenoval Petr Pavel. Oni mohou, neříkám musí, mít jistý pocit vděčnosti vůči tomu, kdo je nominoval a jmenoval. Z tohoto důvodu když k Ústavnímu soudu půjde žaloba na Petra Pavla, tak je důvod předpokládat, že alespoň část těchto ústavních soudců bude touto vděčností ovlivněna a bude na jejím základě rozhodovat,“ řekl Zeman.
Macinkovy zprávy nicméně za normální nepovažuje. „Já jsem žádnou takovou esemesku nedostal. Možná i proto, že za mé doby nebyly esemesky tak oblíbené a frekventované,“ dodal bývalý prezident.
O vydírání by ale nemluvil. „Když si poslechnete právníka, který vám bude citovat trestní zákoník, snadno zjistíte, že to vydírání není,“ podotkl a označil to za prezidentovu chybu. „Měl si nastudovat trestní zákoník.“
Pavla kritizoval i dále. „V životě by mě nenapadlo zvát předsedu vlády a ministra zahraničí v době, kdy zasedá vláda, kdy má za téma návrh zákona o státním rozpočtu, což je zákon roku, a kdy kromě toho mají odevzdané mobily, takže ani nemohou komunikovat. To je první politická neobratnost prezidenta republiky,“ popsal Zeman svůj pohled.
„A druhá, když už mu telefonují, že už jsou na cestě, tak prezident s klukovským, zlobivým stylem najednou schůzku zruší. Teď si představte, co by se stalo, kdyby k ní došlo. Některé věci by se vyjasnily,“ pokračoval. Dodal ale, že „klukovství“ je na obou stranách sporu.
Prezident Pavel v úterý na mimořádné tiskové konferenci řekl, že se ho ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka pokouší vydírat kvůli jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hrad zároveň zveřejnil zprávy, které šéf české diplomacie poslal jeho poradci Petru Kolářovi.
„Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ napsal Macinka v jedné z nich. Ministr své jednání za vydírání nepovažuje.
Premiér Andrej Babiš označil Macinkovy zprávy za nešťastně formulované. „Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem, určitě tedy nejde o vydírání,“ dodal v úterý pro iDNES.cz.
Předsedu vlády pozval Pavel na jednání, které se má konat ve středu. Babiš sice pozvání ocenil, ovšem za ideální by považoval, kdyby prezident spor vydiskutoval s Macinkou napřímo.