Zeman: Od Pavla odcházejí srdcaři, nastupují kariéristé. Palestince by odsunul po vzoru sudetských Němců

Personální třesk v Kanceláři prezidenta republiky, který semlel třeba hradní mluvčí Markétu Řehákovou, podle exprezidenta signalizuje, že odcházejí srdcaři a nastupují kariéristé.

Na hradní akce nicméně Zeman chodit nehodlá, jak ukázal při státním svátku 28. října, kdy rezervované místo ve Vladislavském sále nechal prázdné. „Účastnil jsem se inaugurace Petra Pavla, protože to jsem pokládal za vhodné. Ale řekl jsem už předem, že se příště dalších akcí na Hradě nebudu účastnit,“ zdůraznil a prozradil, že Pavlův projev sledoval před televizní obrazovkou. „Jsem rád, že ani Petr Pavel nevyznamenal bratry Mašínovy,“ shrnul.

Palestince k Saúdům

Zeman, který vždy razil proizraelskou politiku a varoval před islámským terorismem, se v rozhovoru vyjádřil i k izraelsko-palestinskému konfliktu, na jehož řešení si už nejeden politik vylámal zuby. Český exprezident přišel s nápadem odsunu Palestinců po vzoru sudetských Němců. „Humánní přesun Palestinců z Gazy a Západního břehu by podle mého názoru situaci vyřešil,“ říká s tím, že Palestinci by měli přesídlit ideálně do Saúdské Arábie, případně Jordánska.

Lidovky.cz: Jak jste prožil 28. říjen? Nebyl tam kus nostalgie, přece jen dekádu jste na Hradě udílel vyznamenání a pronášel projevy?