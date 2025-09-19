Zeman se odvrací od ANO. Ve volbách podpořím Stačilo!, prozradil

„Budu volit Stačilo!, abych mu poděkoval za to, že se v něm soustřeďují levicové síly,“ vysvětlil Zeman. Dodal, že podle něj levice do české politiky patří stejně jako pravice.
Ještě v červnu Zeman tvrdil, že zůstává dlouholetým voličem hnutí ANO. „Na tom nemění nic ani toto spojení. Hnutí ANO bude také potřebovat koaličního partnera,“ řekl tehdy pro iDNES.cz před svým domem v Lánech. Už tehdy ale vyjádřil sympatie vůči propojení KSČM a Sociální demokracie.
„Tuto fúzi vítám,“ prohlásil s připomínkou, že v minulých volbách propadlo zhruba milion hlasů.
Podle Zemana měl na spojení vliv i Andrej Babiš, který jej požádal, aby promluvil s předsedkyní SOCDEM Janou Maláčovou. Na dřívější besedě v Bohumíně pak Zeman podle očitých svědků poznamenal, že Maláčová je „hodná holka“, a dodal, že jí trn z paty vytrhla šéfka KSČM Kateřina Konečná, když se spolu dohodly na společné kandidatuře.
Krátce poté začala stranu opouštět řada výrazných členů, mimo jiné Jan Netolický či Jiří Dienstbier.
Zeman je se sociální demokracií dlouhodobě spjatý – v době, kdy stál v jejím čele, ještě nesla název ČSSD. Jako premiér v roce 1999 přivedl Českou republiku do NATO. Nyní ale podpoří hnutí, které má v programu referendum o vystoupení z NATO i z Evropské unie.
Připomeňme, že jako prezident v roce 2013 nechal na Pražském hradě poprvé vyvěsit vlajku EU, kterou jeho předchůdce Václav Klaus odmítal.