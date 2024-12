Návrh státního rozpočtu je nerealistický, myslí si Zeman. Kritizoval i opozici

„Podle mého názoru jsou tři faktory, které ovlivní výsledky parlamentních voleb. Prvním byla digitalizace stavebního řízení. Druhým byl výrok premiéra Petra Fialy o německých mzdách. A třetí průšvih je státní rozpočet,“ řekl v úvodu pořadu Zeman.

Státní rozpočet počítá na příští rok se schodkem 241 miliard korun, ale podle opozice i Zemana je číslo nerealistické a bude nakonec vyšší. „Rozpočet je neupřímný, protože nadhodnocuje příjmy a podhodnocuje výdaje,“ dovysvětlil bývalý prezident svou kritiku.

Zeman nešetřil ani ostřejšími výrazy. Například odhady růstu HDP tak, jak jej navrhlo ministerstvo financí jsou podle něj „idiotské“ a dají se přirovnat k výrokům Petra Fialy o tom, že Češi by v budoucnu mohli mít mzdy na úrovni těch německých. Ta přitom v současnosti činí v přepočtu přes 100 tisíc korun měsíčně. V Česku to není ani polovina.

Zeman ale nekritizoval jen současnou vládu. Opřel se také do minulé hlasovací koalice, která i za pomoci hlasů tehdy opoziční ODS zrušila superhrubou mzdu. „V dnešních cenách se bavíme o 120 miliardách,“ myslí si Zeman. To je suma, která by podle prezidenta mohla přijít do rozpočtu pouhým návratem této složky. Podle ekonomů, kteří často radí návrat superhrubé mzdy, by mohlo její znovuzavedení znamenat skutečně 90 až 100 miliard v rozpočtu navíc. Zeman označil krok minulé vlády za populistický.

Motoristé uspějí jen s Turkem, má jasno Zeman

V pořadu přišla řeč i na výhledy jednotlivých politických stran do následujících sněmovních voleb, které se budou konat za necelý rok. „Jsem věrný volič hnutí ANO,“ přiznal Zeman své stranické preference. Řekl také, jednobarevná vláda by byla lepší variantou pro Česko než koalice.

„Kompromis je vždycky horší, protože je to kombinace dvou špatných rozhodnutí,“ komentoval. Přiblížil ale, že je třeba počítat i s jinými variantami. „Pokud se hnutí ANO nepodaří mít většinu ve Sněmovně, dokážu si představit i koalici s některým elementem z koalice SPOLU,“ myslí si.

Řeč přišla i na další politický subjekt. Motoristé sobě měli v sobotu celostranický kongres, na kterém vyhlásili, že cílem ve volbách příští rok je porazit ODS. „Pokud chtějí Motoristé sobě uspět v parlamentních volbách, Filip Turek musí odejít z evropského parlamentu a kandidovat do Sněmovny,“ radí straně Miloš Zeman.