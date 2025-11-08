Zemana v nemocnici navštívila manželka i Mynářová. Čte knihu Orbán kontra Soros

„Dnes jsem ho znovu navštívil v nemocnici. Je šťastný, že nález, který mu lékaři ve středu odstranili, je nezhoubný. Zůstává ale na JIP kvůli hrozbě krvácení,“ sdělil redakci iDNES.cz exprezidentův blízký spolupracovník Luboš Procházka.
Miloši Zemanovi v nedávné době lékaři nalezli krvácející polyp v tlustém střevě. Operace podle slov exprezidenta byla složitá. „Polyp mi odstranili, spolu s ním i kus střeva,“ sdělil Zeman pro Blesk.cz.
Polyp sám o sobě nebezpečný není, ale pokud by se neodstranil, může se z něj časem stát zhoubný nádor. Po odstranění se vždy posílá na testy.
Orbán kontra Soros
Bývalý nejvyšší ústavní činitel ani na nemocničním lůžku neztrácí kontakt se světem. „Miloš Zeman se snaží číst monitoring tisku, ale taky novou knihu Orbán kontra Soros,“ uvedl pro iDNES.cz Procházka.
Dodal, že o tom, kdy exprezidenta propustí z nemocnice, rozhodnou lékaři v pondělí. „Těší se moc domů,“ napsal Procházka. Podle dřívějších informací se však Zeman měl právě v pondělí vrátit domů. Na svém facebookovém účtu to exprezident uvedl v pátek odpoledne.
Po návratu domů se exprezident hodlá zúčastnit pohřbu kardinála Dominika Duky, který by se měl konat příští týden. Zatím však vyčkává, jestli mu to zdravotní stav nakonec dovolí.
Zeman je hospitalizován podruhé za relativně krátkou dobu. V říjnu podstoupil operaci hnisavého abscesu na zádech. V nemocnici zůstal týden.
Také během svého prezidentského mandátu byl několikrát hospitalizován. V roce 2021 po sněmovních volbách strávil v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) celkem 48 dní. Nějaký čas byl na klinice intenzivní medicíny kvůli komplikacím spojeným s chronickým onemocněním. V ÚVN byl i před zmíněnými volbami kvůli dehydrataci a mírnému vyčerpání.