Zeman vystoupí s projevem. Na Štědrý den sepsul Fialovu vládu, splnila mu přání

  9:03
Bývalý prezident Miloš Zeman vystoupí v pátek ve 13 hodin s vánočním projevem. Oznámil to ve středu na svém Facebooku. Uvedl také, že letos se mu splnilo jedno velké přání, kterým byl konec vlády Petra Fialy.
Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)

Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Musím se přiznat, že mně osobně se letos splnilo jedno velké přání. Skončilo totiž úporné období té nejhorší vlády, jaká tu kdy v novodobé historii byla,“ napsal Zeman na Facebooku.

Lidem Zeman také popřál pevní zdraví, které je podle něj tím nejcennějším, co lidé mají. Připomněl dále své zdravotní problémy, kterým letos čelil.

„V uplynulém období jsem prodělal dvě operace a člověk si v takových chvílích velmi jasně uvědomí, že bez zdraví ztrácí všechno ostatní na významu,“ uvedl.

Zeman byl v nemocnici naposledy v listopadu tohoto roku, před tím mu v řijnu lékaři operovali absces na zádech.

