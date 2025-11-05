Exprezident Zeman podstoupil v Motole operaci. Jeho stav je stabilizovaný

„Miloš je po zákroku, který se týkal zažívacího traktu. Důležité je, že vše proběhlo bez komplikací, nyní je ve stabilizovaném stavu, cítí se dobře. V péči lékařů zůstane i v příštích dnech,“ uvedla prostřednictvím Procházkova příspěvku na síti X Ivana Zemanová, která Zemana ve středu odpoledne v nemocnici navštívila.
V Motole je Zeman od pondělí. Procházka již dříve uvedl, že exprezidenta čeká důležité vyšetření. Zeman následně upřesnil, že jde o plánované vyšetření. „Milí přátelé, zdraví máme jen jedno a je moudré o něj pečovat. V nedávné době jsem absolvoval potřebný lékařský zákrok a v nejbližších dnech mě čeká další plánované vyšetření v nemocnici,“ napsal v příspěvku na Facebooku.
V říjnu podstoupil Zeman akutní operaci hnisavého abscesu na zádech. V nemocnici zůstal týden. „Pořád jsem ještě malátný a unavený, ale je mi lépe. V nemocnici se o mě starali s příkladnou péčí,“ řekl tehdy.
Zeman byl během svého desetiletého mandátu v nemocnici několikrát. Po sněmovních volbách v říjnu 2021 byl ve velmi vážném stavu převezen do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), kde strávil celkem 48 dní. Nějaký čas byl na klinice intenzivní medicíny. Podle lékařů šlo o komplikace spojené s chronickým onemocněním. V ÚVN byl i před zmíněnými volbami, a to kvůli dehydrataci a mírnému vyčerpání.