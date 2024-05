Nestačilo ani 14 hodin, ve Sněmovně pokračuje boj o možnost volit poštou

„Návrh má hlavně usnadnit dostupnost výkonu volebního práva českým občanům žijícím v zahraničí. Ostatně také korespondenční hlasování umožňuje už nyní většina států EU,“ říká šéf poslanců STAN Josef Cogan.

„Není tam garance, že to bude svobodná volba,“ kritizoval ve čtvrtek návrh pětikoalice předseda ANO Andrej Babiš.

Korespondenční volbu by podle návrhu mohli využít čeští občané v zahraničí, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se má týkat volby prezidenta, do Sněmovny a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli hlasovat poštou už v příštím roce.

Právě to velmi vadí opozičním hnutím ANO a SPD a obviňují koaliční strany, že se účelově snaží sehnat voliče v zahraničí, když v Česku ztrácejí podporu. „Změna je účelová, směřuje jenom k volbám v roce 2025,“ tvrdí místopředseda ANO, šéf ústavně-právního výboru Radek Vondráček.

Pravidla pro volby poštou ze zahraničí se ještě oproti koaličnímu návrhu změní. Ústavně-právní výbor hlasy pětikoalice například podpořil, že když někdo odvolí korespondenčně a rozmyslí si to, může později volit ve volební místnosti a započítá se jeho později osobně odevzdaný hlas.

Korespondenční hlasování by se mohlo teoreticky týkat až půl milionu českých občanů žijících v zahraničí. Jde o Čechy dlouhodobě usazené v zahraničí, ale i o ty, kteří vyrazili do ciziny kvůli studiu nebo zaměstnání. Při volbách do Sněmovny v roce 2021 jich hlas odevzdalo zhruba 13 200.

Česká republika je jednou ze mála zemí EU, které korespondenční volbu ze zahraničí neumožňují. Kromě Česka nemají volbu dopisem ze zahraničí Francie, Chorvatsko a Malta. Ve Francii se ale dá volit ze zahraničí prostřednictvím internetu.