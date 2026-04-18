„Andrej Babiš blábolí a nás při svých výstupech ve Sněmovně učí husákovskou čechoslovenštinu. Jsou to naprosto neuvěřitelné věci, které zaznívaly ve Sněmovně. Situace je nenormální, protože máme nenormálního premiéra této země,“ prohlásil Benda v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova.
Tímto výrokem dlouholetý poslanec ODS reagoval zejména na Babišovu kritiku předešlého premiéra Petra Fialy, o němž Babiš při svém čtvrtečním projevu ve Sněmovně řekl, že neovládá cizí jazyky. „Petr Fiala se domluví plynně anglicky i německy,“ podotkl Benda.
Šťastný prohlásil, že velká část opozičních poslanců má psychické potíže. „U mnohých poslanců došlo k nějakým výrazným šrámům na duši, jako lékař to cítím,“ sdělil Šťastný a při diskusi odmítl Bendovu kritiku Babiše.
„Nelíbí se mi, že kolega Benda tady napadá předsedu vlády, to je hrubá urážka. Urazil jste všechny Slováky žijící v Česku a všechny Čechy žijící na Slovensku,“ reagoval Šťastný a zmínil, že současná vládní koalice funguje perfektně. „Co si řekneme, to platí,“ sdělil ministr bez portfeje za Motoristy.
Čtvrteční mimořádnou schůzi svolali zástupci opozice kvůli obavám o financování veřejnoprávních médií, které mají podle návrhu ministra kultury Oty Klempíře přejít pod státní rozpočet. Mimořádnou schůzi označil Babiš za zoufalý pokus opozice alespoň na chvíli zaplnit mediální prostor.
Odmítl také, že se jeho vláda snaží ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. „To není ohrožení demokracie, je to systémová změna financování,“ prohlásil předseda vlády.
Mimo to si Babiš rovněž postěžoval nad tím, že čekal, že se opozice po prohraných volbách bude chovat jinak. „S vámi se nedá o ničem bavit a já jsem se snažil,“ uvedl při svém projevu na mimořádné schůzi.