Poslanci budou hlasovat o nedůvěře vládě. Opozice kritizuje Macinku i Babiše

Vytkl premiérovi Andreji Babišovi stále neřešený střet zájmů a vládě snahu dát náhubek veřejnoprávním médiím a destruovat profesionální státní správu zrušením služebního zákona.
Spouštěčem mimořádné schůze Sněmovny bylo ale chování ministra Macinky a to, že proti němu premiér Babiš nezakročil. Kvůli tomu přišly v neděli do centra Prahy desetitisíce lidí vyjádřit podporu Pavlovi a výzvu Stojíme za prezidentem už podepsalo přes 700 tisíc lidí. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář řekl, že pokud ji podepíše milion lidí, bude shromáždění na Pavlovu podporu i na pražské Letné.
„Vyhrožovat hlavě státu není odvaha, ale donebevolající drzost,“ řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib, podle kterého se premiér a předseda ANO Andrej Babiš chtěl kauzou promlčet.
Babiše ráno čeká na Hradě jednání s prezidentem Pavlem. Odpoledne ve Sněmovně nebude. Míří do Itálie, kde ho čeká jednání s premiérkou Giorgiou Meloni.
Ve Sněmovně nebude ani Macinka, který je v USA. V neděli řekl, že jemu a ministerstvu zahraničí nezbývá nic jiného, než prezidenta Pavla ignorovat.
Do rozpravy před hlasováním bylo v úterý v noci, kdy byla mimořádná schůze přerušena, přihlášeno ještě 45 poslanců. Opoziční kritika zněla přímo v jednacím sále Sněmovny ve větší míře až po sedmé hodině večer, do té doby se u řečnického pultu střídali hlavně členové vlády.
Premiér Andrej Babiš označil mimořádnou schůzi vyvolanou opozicí za politické divadlo, kabaret a festival pokrytectví. Opozice nemá k povalení jeho vlády dost hlasů. Má 92 poslanců, ke svržení vlády jich je třeba 101 a nikdo z poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě ani nenaznačil, že by se mohl k opozici přidat.