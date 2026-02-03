Není to tu autodrom pro Motoristy, řekl Kupka k hlasování o nedůvěře vládě

Opozici kritizuje, že premiér neodvolal ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinku. Prezident Petr Pavel řekl, že ho Macinka vydíral.
Před schůzí jsou tiskové konference stran ve Sněmovně, po ODS a ANO ji má nyní hnutí SPD.
Dost hlasů však opozice na povalení vlády nemá. Pětice stran – ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 – jich má dohromady 92, musela by tak přesvědčit nejméně devět vládních poslanců, aby se k ní přidali.
„Vidíme to jako nezbytný krok. Předseda vlády se fakticky za chování ministra Macinky postavil,“ řekl šéf ODS Martin Kupka. Vláda není volný autodrom pro Motoristy, zdůraznil.
„Premiér nemůže být tak slabý premiér, jak předvádí,“ upozornil šéf poslanců ODS Marek Benda. Vadí mu, jaký prostor dává premiér Andrej Babiš ministrovi zahraničí Petru Macinkovi v útocích na hlavu státu.
Dohoda s ANO je podle Kupky nemožná, protože ODS odmítá, aby nebyl Babiš vydán k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo.
„Vláda selhává ve slušnosti i v tom, co dělá,“ řekl šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Kdy přestanete krýt chování ministra Macinky, který se chová jako utržený ze řetězu?“ prohlásil Havel. Spolu se svými kolegy představil na tiskové konferenci esemesky, které si TOP 09 připravila pro Babiše.
ANO odmítá komunikovat s ODS, dokud se neomluví Decroix za slovo „svoloč“
Místopředseda ANO Robert Králíček uvedl, že opozice nechce vládní koalici umožnit, aby schvalovala zákony.
Řekl také, že hnutí ANO přerušuje komunikaci s klubem ODS a to do doby, než se bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix neomluví za označení „svoloč“.
„Urážka typu svoloč je nepřípustná,“ řekl Králíček. Ruské slovo svoloč lze přeložit jako pakáž, sebranka, ale i o vulgárněji.
Decroix se zúčastnila demonstrace na podporu prezidenta Pavla a na sociálních sítích pak uvedla, že nechápe, jak mohla vláda s ODS v čele prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč.
„Před čtrnácti dny se hlasovalo o důvěře, bude se to cyklicky opakovat. My jsme samozřejmě pevní, protože chceme, aby lidé měli lepší životy,“ řekl předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura.
Je to zbytečná schůze, řekl premiér Babiš
Babiš označil schůzi za marnou. „Je to zbytečná schůze, tu stojedničku, předpokládám, nebudete mít. Takže nevím, mohli byste už nás nechat pracovat, abychom mohli plnit ten program pro lidi,“ sdělil minulý týden ve Sněmovně.
Schůzi opozice vyvolala poté, co prezident Petr Pavel zveřejnil esemeskovou komunikaci mezi Macinkou a prezidentovým poradcem Petrem Kolářem, kterou Pavel označil za vydírání.
„Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě,“ napsal Macinka ve zprávě pro hlavu státu.
„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné. Ministr navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury,“ uvedl Pavel.
Babiš označil Macinkův postup za nešťastný, ale neodvolal ho, jak ho k tomu vyzvala opozice.
Za Pavl demonstrovaly desetitisíce, pod výzvou Stojíme za prezidentem je už 700 tisíc podpisů
O víkendu zaplnily desetitisíce lidí Staroměstské náměstí v Praze a dolní část Václavského náměstí. Shromáždění na podporu hlavy státu svolal spolek Milion chvilek pro demokracii.
Podle šéfa spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře jich bylo 80 až 90 tisíc. Minář na demonstraci oznámil, že pokud výzvu Stojíme za prezidentem podepíše milion lidí, uskuteční se shromáždění na Pavlovu podporu na pražské Letné. Počet podpisů v neděli překročil 600 tisíc.
V pondělí Minář na sociální síti X oznámil, že podpisů je už 700 tisíc.
Mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře se protáhne téměř jistě až do středy. Samotné hlasování očekává předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura nejdříve ve středu večer.
Babiš se s prezidentem Pavlem sejde ve středu ráno. Potom odletí do Říma. Schůze se nebude účastnit ani Macinka, a to kvůli pracovní cestě do Spojených států.