Budeme bojovat za sebe, budeme bojovat za vás, řekl ukrajinský velvyslanec

„K našim přátelům se nesmíme postavit zády,“ řekl premiér a předseda ODS Petr Fiala. Bude prosazovat co nejtvrdší sankce proti Rusku.

„Jste zde vítáni a jste zde v bezpečí,“ vzkázal také ze Sněmovny premiér Ukrajincům, kteří už v Česku jsou, nebo by do České republiky chtěli kvůli ruské agresi přijít.

„Dnes ráno jsme se probudili do jiného světa, kde Rusko porušila Chartu OSN. Zaútočila na suverénní a nezávislý stát, kde nejde jen o nás, Ukrajince, ale i o celý civilizovaný svět,“ řekl ve Sněmovně Perebyinis.

Všehoschopný bandita Putin nakonec prohraje

„Všehoschopný bandita Putin nakonec prohraje,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová. Putin chce podle ní obnovit Sovětský svaz na úkor svobodných zemí.

„Rusko je agresor a Ukrajina je oběť, to je fakt a to musíme velmi hlasitě říkat,“ prohlásil vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. Porušení mezinárodního práva ze strany Ruska označil za pošlapání architektury Evropy. Ujistil Ukrajince, že se nemusí bát, když o nějaký den překročí délku povolení k pobytu.

Ruská armáda ráno zahájila letecký i pozemní útok na celou Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci, silné výbuchy pak byly slyšet z řady měst po celé Ukrajině. Ruské síly napadly Ukrajinu z Ruska, Běloruska i z anektovaného Krymu.

Premiér Petr Fiala řekl již před jednáním Sněmovny, že ruský vpád na Ukrajinu nelze označit jinak než jako akt agrese, který nemůže zůstat bez odpovědi. Bude prosazovat co nejsilnější sankce. „Vnímám to jednoznačně jako útok na mír v celé Evropě. Česká republika má v této chvíli povinnost reagovat společně se spojenci v Evropské unii, společně s NATO a to maximálním možným rázným způsobem,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan.