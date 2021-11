ŽIVĚ: Vláda navrhla vyšší ošetřovné i příspěvek pro lidi v karanténě. Školy budou plošně testovat

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vláda také schválila již ve čtvrtek oznámená proticovidová opatření. Od 22. listopadu se budou muset lidé v restauracích, provozovnách služeb, fitness, bazénech či na kulturních a sportovních akcích prokázat očkováním nebo tím, že nemoc v posledních 6 měsících prodělali.

Adam Vojtěch @adamvojtechano Pokud dnes ještě někdo pochybuje o tom, jaký efekt má očkování, tak se podívejte na tento graf. Není nic přesvědčivějšího. A aby informace byla komplexní, tak Irsko má dnes naočkováno alespoň první dávkou 94 % populace 18+. ČR zatím 71 % dospělé populace. https://t.co/GhFoMEUnjZ oblíbit odpovědět

Návrh na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku a obnovení příspěvku pro lidi v izolaci a karanténě předložila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.

Běžně se vyplácí ošetřovné ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu. Vyšší, „krizové ošetřovné“ se vyplácelo již na jaře.

Pokud jde o příspěvek pro lidi v izolaci či karanténě, ten byl ve výši 370 korun denně navíc k náhradě mzdy ve výši 60 redukovaného denního příjmu. Celkem lidé ale nesměli na jaře dostávat denně více než 90 procent toho, co si v práci vydělají. I u příspěvku pro lidi v izolaci či karanténě mají podle Maláčové platit nyní stejná pravidla.

Ministerstvo vnitra předložilo návrh na zavedení práce z domova pro orgány a instituce státní správy.



Drtivě většině lidí nebude při vstupu do restaurací, provozoven služeb, na kulturní, sportovní a hromadné akce stačit negativní test na covid. S PCR testem si už vystačí jen rozočkovaní lidé, děti od 12 do 18 let a ti lidé, kteří jsou kontraindikováni, tedy nesmějí se očkovat. To bude muset být zapsáno do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Vláda se už ve čtvrtek shodla i na pokračování plošného testování ve školách jednou týdně každé pondělí, testovat na covid-19 se bude od příštího týdne také ve firmách. Testování v práci čeká neočkované zaměstnance.