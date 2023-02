V boji o penze přituhuje. Špinavá hra skončí u soudu, řekla Schillerová

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Fialova vláda chce okrást všechny příjemce důchodů o část penzí,“ řekl i šéf SPD Tomio Okamura.

Kabinet Petra Fialy schválil v pondělí návrh zákona o mimořádném růstu penzí nižším, než jaký by vyplýval z inflace – od června letošního roku průměrně o 760 korun místo 1 770 korun, jak by vyplývalo ze současných zákonných pravidel. Návrh 28. února na mimořádné schůzí ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna.

Podle vládou odklepnuté novely má mít zvýšení penzí dvě složky. První má být zvýšení důchodů o 400 korun stejnou částkou všem a k tomu ještě další růst ve výši 2,3 procenta. Místo 34,4 miliardy korun to má letos stát 15,4 miliardy korun navíc.

Schillerová v úvodu úterního jednání dolní komory parlamentu zpochybnila důvody pro vyhlášení stavu legislativní nouze.

Stejně jako Schillerová i předseda SPD Tomio Okamura oznámil, že poslanci jeho hnutí chtějí dát ústavní stížnost. „Budeme dělat obstrukce, podáme ústavní stížnost,“ řekl Okamura.

„Chceme spolupracovat s druhou opoziční stranou,“ prohlásil šéf SPD Okamura. Poslanců SPD je jen dvacet, takže k podání ústavní stížnosti proti nižšímu růstu penzí spolupráci s druhým opozičním hnutí ANO potřebují. Ústavní stížnost může podat skupina nejméně 41 poslanců nebo nejméně 17 senátorů.

Hnutí ANO má 72 poslanců, takže ústavní stížnost může podat i bez SPD, ale spolupráce s Okamurovým hnutím bude potřebovat při snaze bránit přijetí změny zákona obstrukcemi.

Nemůžeme se smířit s tím, že je Sněmovna zablokovaná, řekl ministr Rakušan

Právo opozice obstruovat uznává ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan. „Obstrukce jsou legitimním prostředkem. Na druhou stranu se nejde smířit s tím, že je Sněmovna zabetonována. Určitě nebudu naši strategii prozrazovat veřejně a do médií,“ řekl Rakušan.

„Bude záležet na podobě rozpravy. Respektujeme legitimní právo opozice bránit projednání obstrukcemi, ale hrozí vážné hospodářské škody České republice. Budeme respektovat jednací řád,“ prohlásil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

Penze se podle zákona kvůli inflaci mimořádně navyšují tehdy, pokud přírůstek indexu spotřebitelských cen překročil za sledované období pět procent. Zvedá se zásluhový procentní díl důchodu. Roste o tolik procent, kolika dosáhl cenový přírůstek.

„Kdybychom nechali mechanismus v té původní podobě, tak by to znamenalo, že bychom v červnu v rámci letošního roku zvýšili výdaje na důchody o částku 34,4 miliardy korun s dopady na příští rok v objemu 58,8 miliardy korun. To znamená, trvale bychom zvýšili další výdaje ze státního rozpočtu v objemu skoro 94 miliard korun,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.