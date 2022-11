Žena léta brala nižší důchod. Nyní jí stát musí doplatit víc než milion

O případu informoval zpravodajský web Novinky.cz. Podle něj jde o jeden z největších nedoplatků za špatně vypočítaný důchod v Česku. Chyba byla odhalena až po dlouhých jedenácti letech, když se žena obrátila s žádostí o pomoc na ombudsmana s tím, že nevychází s penězi a částka, kterou dostává, je podivně nízká.

Veřejný ochránce práv na nedopatření upozornil Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), jež pochybení přiznala. V první řadě jí zvýšila důchod a zároveň za ona dlouhá léta, kdy doslova živořila, jí doplatila neuhrazenou část důchodu. Celkem šlo o více než 1,3 milionu korun.

„Tento případ zveřejňujeme proto, abychom lidi v podobné situaci upozornili, že se jim vyplatí být aktivní. Musí si veškeré podklady a dokumenty kontrolovat, a pokud mají jakoukoli pochybnost, nesmí se bát se prostě ozvat,“ vysvětlila Právu mluvčí kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková.

Vysvětlila, že zákon chrání i ty, kteří onemocní ve velmi mladém věku a nejsou proto schopni studovat nebo nastoupit do zaměstnání.

To je případ mladé ženy z jižní Moravy. Na mimořádný důchod mají nárok ti, kteří jsou uznáni invalidními do 28 let věku a v období od 18 let do vzniku invalidity si z důvodu své nemoci nehradili sociální pojištění, píší Novinky.

Nejde o první pochybení

„Chyby se samozřejmě mohou stát a je jen dobře, když je úřad co nejrychleji napraví. Jde ale o to, aby lidé věděli, že si mají zkontrolovat rozhodnutí o důchodu a jeho přílohu a v případě pochybností se mají obrátit na ČSSZ. Často se nápravy dosáhne právě díky aktivnímu přístupu poškozeného a jeho blízkých,“ vysvětlila mluvčí.

Zdaleka nejde o první případ, kdy ombudsman odhalil špatně vypočítaný důchod a za poškozeného občana dosáhl nápravy. Chyby při vypočítávání invalidních důchodů se obvykle stávají při různých psychických onemocněních.

Posudkoví lékaři často v minulosti špatně určovali termín vzniku invalidity, výsledkem čehož byl nízký důchod. Mnozí jej pak brali léta.

Ombudsman Křeček v minulosti opakovaně upozorňoval na to, že posudkoví lékaři musí vždy důkladně pracovat se zdravotní dokumentací pacienta a sledovat v ní i staré záznamy, z nichž lze vyčíst počátek potíží.