Ministerstva chtějí dalších 20 miliard v rozpočtu. ,Požadavky považuji za nereálné,‘ říká Schillerová

Praha Jednotlivá ministerstva, včetně resortů řízených hnutím ANO, požadují ve srovnání s pondělním schváleným návrhem rozpočtu dodatečné zvýšení výdajů zhruba o 20 miliard korun. Po jednání vlády to v pondělí sdělila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Například ministerstvo práce a sociálních věcí požaduje růst o 11 miliard korun, další peníze chtějí ministerstvo vnitra nebo ministerstvo dopravy. Kabinet v pondělí schválil předběžný návrh rozpočtu na rok 2020 s výdaji 1,598 bilionu korun, koaliční sociální demokraté se hlasování zdrželi.

„Požadavky považuji za nereálné. Hlavní priority vyplývající z programového prohlášení vlády v rozpočtu obsaženy jsou. A nyní se musíme dohodnout, jaké budou další priority. Každopádně jsme všichni připraveni si to přes léto odpracovat,“ uvedla Schillerová.

Během léta budou ministři jednat s ministerstvem financí o rozpočtech svých resortů a do konce srpna musí ministerstvo návrh poslat vládě. Kabinet musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září.

Prioritou budou opět důchody a platy učitelů

Kabinet v pondělí schválil předběžný návrh státního rozpočtu na příští rok a střednědobý výhled hospodaření státu pro roky 2021 a 2022. Příští rok i v dalších letech počítá ministerstvo financí se schodkem 40 miliard korun. Prioritami rozpočtu v příštím roce je opět jako letos zvýšení důchodů nebo platů učitelů. Dále rozpočet počítá se zvýšením rodičovského přípěvku, růstem výdajů ministerstva obrany nebo snížením počtu míst na ministerstvech o deset procent.

Ministři za sociální demokracii se v pondělí při jednání vlády zdrželi hlasování u návrhu rámce státního rozpočtu, rozpočet na rok 2020 ve stávající podobě neumožňuje naplňovat priority a v některých případech komplikuje samotné fungování resortů, řekl předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) k tomu uvedla, že vidí problémy v sedmi oblastech, zmínila sociální služby či příspěvek na péči.

Podle aktuálního návrhu rozpočtu mají příští rok proti letošku klesnout například výdaje resortu zahraničí o 237 milionů korun, financí o téměř 376 milionů a kultury skoro o 424 milionů Kč. Výdaje resortu dopravy se mají snížit o 12,3 miliardy korun a zemědělství o 2,5 miliardy. Porostou naopak výdaje pro školství, místní rozvoj, zdravotnictví, spravedlnost, obranu, vnitro a zvýšit se mají také pro ministerstvo práce a sociálních věcí a rovněž průmyslu a obchodu.