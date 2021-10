Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

MPO a ERÚ doporučují, aby lidé rychle přešli od dodavatelů poslední instance ke standardnímu dodavateli energií, podle Havlíčka budou mít lepší cenu.

Výši okamžité dávky ministr Havlíček nechtěl specifikovat. Pomoc se ale podle něj nebude týkat jen klientů Bohemia Energy.



Soubor opatření by měl obsahovat sociální dávky i další kroky. Zástupci by jej měli představit během několika dní. „Přijdeme v řádu dnů se sérií jasných opatření, která lidem pomohou. Je potřeba nepodléhat strachu. Vláda a celá politická reprezentace se shodnou na tom, že v řádu dnů budou jasná opatření, aby se lidé nedostávali do exekucí a dluhových pastí,“ uvedl Povšík. Podle něj by lidé neměli „podléhat momentálním rychlým tlakům, aby okamžitě teď hned platili zálohové faktury“.

Elektřina a plyn výrazně zdražují. Dopadá to na domácnosti i podniky. Nového dodavatele energií si musí hledat 900 tisíc odběratelů skupiny Bohemia Energy, která skončila. Ukončení činnosti oznámily i další firmy. Lidé mají na nalezení nového dodavatele půl roku. Na tuto dobu je přebírají jiné společnosti. Řada lidí má teď platit násobně vyšší zálohy než dosud. „Přišli jsme s myšlenkou, kde je potřeba zapojit další resorty a zajistit, aby lidé nedostávali tak příšerné faktury,“ dodal Povšík.

Vyplácení dávek

Podle Babiše se jedná o vyplácení dávek. „Řešíme možnost poskytnutí další pomoci v rámci institutu mimořádné okamžité pomoci kromě snížení DPH a náhrady za POZE (poplatky z obnovitelných zdrojů energie), které už jsme avizovali. Tyto pomoci nejsou okamžité, proto chceme řešit tuhle záležitost,“ řekl po jednání tripartity Babiš.



Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka hmotné nouze. Pro přidělení této podpory se podle zákona zkoumá příjem a majetek žadatelů a jejich blízkých i další skutečnosti. Získat ji mohou jen osoby ve vážné tísni.

Lidé mohou nyní pobírat dvě dávky na bydlení. Příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory. Dosáhnou na něj ti, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi stanovenými normativními náklady a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Za přiměřenou bytovou plochu pro jednu osobu se považuje 38 metrů čtverečních, pro dvě 52, pro tři 68 a pro čtyři a víc lidí 82 metrů. Doplatek je pro lidi v hmotné nouzi. Má pak dorovnat výdaje na bydlení tak, aby žadatelům zbylo na živobytí. Podle Povšíka se kvůli zdražování chystá legislativní úprava dávek.

Podle Neděly dávky představují jen „střípek“ z řešení, které musí být ucelené. O souboru opatření budou ministerstva a regulátor dál jednat. „Na ERÚ máme nějaké nápady v mezích právního řádu, chceme to projednat podrobně,“ dodal Havel.