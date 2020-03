Praha Ministerstvo spravedlnosti doporučilo soudům, aby kvůli riziku koronaviru přehodnotily, zda jsou nařízená soudní jednání nezbytná a zda budou soudy nařizovat další. Informovalo o tom tiskové oddělení úřadu, doporučení podle něj vzešla z pátečního zasedání krizového štábu. Vzniklá prodlení nebude ministerstvo považovat za průtahy v řízení.

Úřad také doporučuje, aby všichni lidé vstupující do soudních budov vyplňovali formulář ohledně pobytu v rizikových oblastech a styku s osobami, které by mohly být nakažené. Do objektů soudů by neměli mít přístup lidé, kteří vykazují zjevné známky respiračního onemocnění. Soudy by také měly „v nejširší možné míře“ omezit porady a jiná jednání s osobní účastí soudců a dalších zaměstnanců.