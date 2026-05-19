Ministerstvo financí tepe zákon o ČT a ČRo. K přepracování, vzkázalo Klempířovi

„Návrh zákona neobsahuje informaci, z jaké kapitoly státního rozpočtu má být příspěvek poskytován, ani jakým způsobem a kterým orgánem státu bude jeho výše stanovována,“ uvedlo ministerstvo financí. Žádá o doplnění, že se příspěvek bude vyplácet z prostředků ministerstva kultury.
Resort dále upozornil, že návrh nestanovuje termín, do kdy musí stát peníze oběma médiím vyplatit a jak budou celoroční příspěvky rozloženy do splátek.
„V případě, že mají být média veřejné služby financována z významné části ze státního rozpočtu, měl by zákon zároveň stanovit povinnost sestavovat jejich rozpočet nejen na příslušný kalendářní rok, ale i na dva následující roky,“ upozornilo dále ministerstvo. Státní rozpočet se standardně vytváří včetně výhledu na následující dva roky.
Resort také upozornil, že výše státních příspěvků pro obě média na příští rok odpovídá jejich příjmům z koncesionářských poplatků v roce 2024. Loni a letos ale ČT i ČRo hospodařily s vyšším rozpočtem a důvodová zpráva k zákonu nijak neupřesňuje, jak na média snížení částky dopadne. Zpráva neobsahuje ani zdůvodnění, proč jsou příspěvky nastaveny na tuto konkrétní částku.
Zásadní připomínky k návrhu vzneslo dříve i ministerstvo vnitra. Upozornilo, že zrušení koncesionářských poplatků způsobí výpadek příjmů České pošty v objemu 275 milionů korun ročně. Česká pošta výběr poplatků zajišťuje.
V připomínkovém řízení k návrhu zákona žádné připomínky nevzneslo pouze ministerstvo životního prostředí. Ostatní resorty měly většinou zásadní výhrady k materiálu, stejně jako například odbory, zaměstnavatelské svazy nebo samosprávy.
Podle návrhu ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) by ČT a ČRo měly místo koncesionářských poplatků dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Změna by měla nabýt účinnosti od příštího roku. Zákon kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Pracovníci ČT a ČRo vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila. Ministerstvo kultury v minulosti uvedlo, že cílem návrhu zákona není oslabit nebo poškodit veřejnoprávní instituce, ale naopak nastavit stabilní, transparentní a dlouhodobě udržitelný systém jejich fungování.
22. dubna 2026