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Vláda přidala ministerstvům miliardy. Víc peněz dostane školství či vnitro

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  15:38
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Tisková konference poslaneckého klubu hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček a Alena Schillerová. (8.září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vláda při projednávání státního rozpočtu na příští rok zvýšila proti původnímu návrhu ministerstva financí výdaje zejména u ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, školství a průmyslu a obchodu. Snížily se zejména výdaje v kapitole všeobecná pokladní správa, která zahrnuje mimo jiné vládní rozpočtovou rezervu.

Vláda návrh státního rozpočtu schválila minulý týden, podrobnosti o něm zveřejnila v knihovně legislativních materiálů ve středu.

Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy 2,199 bilionu korun a výdaji 2,585 bilionu korun. Schodek by měl dosáhnout 386 miliard korun, což by byla druhá nejvyšší hodnota od vzniku Česka. Pro letošní rok je schválený deficit 310 miliard korun. Ministerstvo financí na konci srpna navrhlo deficit 389 miliard korun, při projednávání ve vládě se zvýšily očekávané příjmy o devět miliard korun a očekávané výdaje o šest miliard korun.

Největší nárůst při projednávání ve vládě zaznamenala kapitola ministerstva vnitra, jejíž výdaje se zvýšily o 5,6 miliardy korun na 128,8 miliardy korun. Výdaje ministerstva práce a sociálních věcí vláda zvýšila o pět miliard korun na 1,031 bilionu korun. Na školství by mělo příští rok jít 292,1 miliardy korun, proti srpnovému návrhu se plánované výdaje zvýšily o 4,2 miliardy korun. V kapitole ministerstva průmyslu a obchodu se výdaje zvýšily o 3,5 miliardy korun na 71,4 miliardy korun.

Více než miliardový nárůst proti původnímu návrhu zaznamenala další čtyři ministerstva. V kapitole zemědělství vláda zvýšila výdaje o 2,4 miliardy korun na 66,6 miliardy korun. Plánované výdaje ministerstva financí se zvýšily o 1,4 miliardy korun na 29,2 miliardy korun, výdaje ministerstva spravedlnosti rostou o 1,3 miliardy korun na 43,2 miliardy korun a výdaje ministerstva životního prostředí o 1,2 miliardy korun na 21 miliard korun.

Nejvýraznější pokles proti původnímu návrhu je v kapitole všeobecná pokladní správa, jejíž výdaje se snížily o 19,8 miliardy korun. Z toho o tři miliardy korun se snížila vládní rozpočtová rezerva, kterou kabinet nově navrhuje na osm miliard korun. V kapitole také významně klesla položka ostatních výdajů.

I po projednání návrhu rozpočtu vládou platí, že proti letošku rostou výdaje většiny ministerstev. Nejvýraznější nárůst zaznamenalo ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož výdaje se zvýší o 31 procent, následuje ministerstvo obrany s nárůstem o 23 procent. S poklesem prostředků se bude muset vypořádat ministerstvo pro místní rozvoj, jehož výdaje se sníží o třetinu.

V poměru k výkonu ekonomiky dosáhne schodek státního rozpočtu 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) po letošních 2,5 procenta HDP. Zadlužení Česka by podle ministerstva financí mělo vzrůst na 47,3 procenta HDP z letos očekávaných 45,8 procenta HDP. S růstem zadlužení porostou i náklady na obsluhu státního dluhu, které by měly dosáhnout 130 miliard korun po letošních 110 miliardách korun.

Výdaje státního rozpočtu po kapitolách (v Kč)

kapitolaStátní rozpočet 2026Státní rozpočet 2027 - návrh schválený vládouRozdíl výdajů po projednání návrhu vládouIndex 2027/2026 (v pct)
Kancelář prezidenta republiky421 406 445434 320 7088 880 624103,06
Poslanecká sněmovna Parlamentu1 698 357 2601 667 200 26517 470 08098,17
Senát Parlamentu733 997 708792 969 9269 705 600108,03
Úřad vlády České republiky1 432 903 086786 442 502125 395 05654,88
Bezpečnostní informační služba2 597 829 8582 621 829 85834 000 000100,92
Ministerstvo zahraničních věcí10 021 443 49610 510 272 65877 643 817104,88
Ministerstvo obrany154 790 825 531190 856 884 624-100 000 000123,30
Národní bezpečnostní úřad453 833 719489 032 22612 024 182107,76
Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí220 401 984237 150 5969 074 736107,60
Ministerstvo financí28 402 617 27129 158 044 3651.408 428 144102,66
Ministerstvo práce a sociálních věcí1 009 849 853 1071 030 984 223 9775 033 672 410102,09
Ministerstvo vnitra122 112 220 414128 832 038 4085 627 070 905105,50
Ministerstvo životního prostředí20 429 817 59620 961 187 8391 222 062 595102,60
Ministerstvo pro místní rozvoj31 658 340 46921 223 283 535218 199 94167,04
Grantová agentura České republiky4 849 394 2625 356 041 594-914 460110,45
Ministerstvo průmyslu a obchodu54 476 705 24471 399 184 5773 515 200 296131,06
Ministerstvo dopravy145 874 558 710162 437 358 85738 878 207111,35
Český telekomunikační úřad3 430 617 6791 044 946 18028 559 61630,46
Ministerstvo zemědělství63 374 071 66366 573 456 2242 369 886 896105,05
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy283 994 173 717292 102 914 3044 241 130 789102,86
Ministerstvo kultury17 603 295 47019 256 771 754668 793 768109,39
Ministerstvo zdravotnictví12 681 846 40813 041 240 751360 241 919102,83
Ministerstvo spravedlnosti40 560 206 92543 203 486 7931 339 668 566106,52
Úřad pro ochranu osobních údajů205 393 032208 697 1886 017 350101,61
Úřad průmyslového vlastnictví254 364 567263 155 64811 091 780103,46
Český statistický úřad1 128 571 8711 302 821 71171 265 037115,44
Český úřad zeměměřický a katastrální4 509 835 0054 943 800 414254 367 616109,62
Český báňský úřad216 800 646263 008 85911 318 052121,31
Energetický regulační úřad343 255 522426 698 5719 135 312124,31
Úřad rozvoje území České republiky1 221 798 205-487 253 312-----
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže325 409 500356 153 04913 866 000109,45
Ústav pro studium totalitních režimů235 228 793260 887 02616 783 488110,91
Ústavní soud247 229 923263 078 4496 260 112106,41
Úřad Národní rozpočtové rady26 202 47527 267 091582 336104,06
Akademie věd České republiky8 048 404 3028 509 848 751-516 000105,73
Národní sportovní agentura8 236 661 6828 432 495 0503 853 690102,38
Digitální a informační agentura1 848 295 8461 934 223 022-6 820 598104,65
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí41 409 83545 796 0501 348 012110,59
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání82 137 53384 854 5292 825 784103,31
Správa státních hmotných rezerv5 282 769 7145 619 646 70329 701 610106,38
Státní úřad pro jadernou bezpečnost601 314 593635 114 38110 398 024105,62
Generální inspekce bezpečnostních sborů607 575 933618 592 0538 560 927101,81
Technologická agentura České republiky6 051 653 7044 851 371 912-660 00080,17
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost880 059 518988 819 58625 040 448112,36
Nejvyšší kontrolní úřad669 478 718742 310 24623 827 248110,88
Státní dluh109 966 880 286129 966 880 2860118,19
Operace státních finančních aktiv10 000 00010 000 0000100,00
Všeobecná pokladní správa266 349 495 567298 702 190 154-19 800 066 603112,15
Celkem2 427 837 146 5872 584 649 791 4556 476 000 000106,46

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