Stanjurův návrh státního rozpočtu kolegové kritizují, premiér chválí investice

Na zveřejněný návrh státního rozpočtu na příští rok reagoval na svém účtu na sociální síti X například exministr financí Miroslav Kalousek. Mimo jiné napsal, že rozpočet vnímá jako účetní zoufalství lidí, kteří vůbec netuší, jaké systémové změny by měli do fiskální politiky promítat.

„Zdravím všechny politiky z ODS, kteří se ještě letos na jaře bili v prsa, že ,naše vláda zlomila trend růstu vládních výdajů’. Buď já nerozumím slovu trend, nebo oni zase nemluvili pravdu,“ polemizuje bývalý politik.

Miroslav Kalousek🇨🇿🇺🇦🇮🇱 @kalousekm První komentář k návrhu st. rozpočtu na rok 2025:

1) Vládní výdaje rostou o 126 mld. Při této příležitosti zdravím všechny politiky z @ODScz,, kteří se ještě letos na jaře bili v prsa, že “naše vláda zlomila trend růstu vládních výdajů”. Buď já nerozumím slovu “trend”, nebo oni… https://t.co/6gnU3RVMR8 oblíbit odpovědět

Kalousek se později na sociálních sítích k rozpočtu ještě vrátil. „30.března 2023 řekl premiér Fiala na tiskové konferenci: ,Připravujeme taková opatření, abychom snižovali strukturální deficit o 1 % HDP ročně.’ Opozice okamžitě kontrovala, že ,je to příliš rychle, že 0,5 % stačí.’ Z dnešního pohledu působí ta diskuze legračně. Ono to totiž nebude ani těch 0,5 %. Když odečteme WFT – daň z neočekávaných zisků (nelze ji do strukturálního deficitu počítat), bude se to limitně blížit nule. Konsolidace se nekoná, vláda na ni rezignovala,“ připomněl.

Investujeme do budoucnosti

Návrh rozpočtu pro rok 2025 okomentoval ve videu na sociální síti X premiér Petr Fiala. „Připravili jsme návrh rozpočtu na příští rok, ve kterém je historicky nejvíce peněz na investice a zároveň snižujeme deficit k HDP k úrovni kolem 2 procent,“ uvedl.

Petr Fiala @P_Fiala Připravili jsme návrh rozpočtu na příští rok, ve kterém je historicky nejvíce peněz na investice a zároveň snižujeme deficit k HDP k úrovni kolem 2 %. Jaké další vládní priority obsahuje? To vysvětluji ve videu. https://t.co/XiCdtNdce1 oblíbit odpovědět

Ve videu podrobně popsal hlavní priority rozpočtu pro rok 2025. Podle jeho slov vláda investuje do budoucnosti. „Nejlépe to uvidíte na rozvoji silnic a dálnic,“ řekl. Dále Fiala popsal, že jeho vláda investuje do výzkumu a inovací, do školství má jít o 16 miliard více než letos.

„Za třetí naší prioritou je bezpečnost, takže v roce 2025 vydáme na financování obranných výdajů 2 procenta HDP,“ zmínil premiér. Dalších 20 miliard vláda přidala i pracovníkům pro stát.

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová návrh rozpočtu kritizuje. Na X napsala, že návrh znevýhodňuje rodiny i živnostníky.