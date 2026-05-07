Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) o návrhu postupně jednal se zástupci Rady ČT, Rady ČRo a nakonec s odbory. Ministerstvo poté uvedlo, že diskuse pomohly vyjasnit řadu otázek a v několika klíčových oblastech je shoda a porozumění nad konkrétní podobou návrhu. Podle úřadu se toto shrnutí týkalo všech schůzek, nikoliv jen posledního jednání s odbory.
„Považujeme reakci odborů za trochu unáhlenou. V našem vyjádření jsme netvrdili, že byla nalezena úplná shoda se všemi účastníky jednání a ve všech bodech. Měli jsme tím na mysli, že během dosavadních schůzek došlo v některých klíčových otázkách k posunu v porozumění jednotlivým částem návrhu a k vyjasnění jejich smyslu,“ uvedl úřad.
Odbory v úterý odmítly, že by se podařilo najít shodu nad některými klíčovými oblastmi. „Upozornili jsme na mnoho nesrovnalostí předloženého vládního návrhu zákona a jsme přesvědčeni, že současný systém financování veřejnoprávních médií je funkční a není třeba jej měnit,“ sdělila místopředsedkyně nezávislé odborové organizace ČT Praha Zuzana Bančanská.
Ministerstvo respektuje, že odbory mají k návrhu dále výhrady, uvedl úřad. „A že jsme je zatím nepřesvědčili o všech parametrech navrhovaného řešení. Právě proto považujeme pokračování dialogu za důležité. U tak důležité změny je pochopitelné a zcela přirozené, že se věci posouvají postupně,“ stojí v prohlášení, které zdůrazňuje také nutnost otevřené a věcné diskuse a hledání co nejširší shody nad budoucím fungováním a stabilním financováním veřejnoprávních médií.
Návrh, jejž představil Klempíř, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun, z toho miliardu ČT a 400 milionů rozhlasu. Poplatky tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy.
Vládní novele má předcházet poslanecký návrh, který poplatky neruší, ale osvobozuje od nich například samostatně žijící seniory nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Platit by mohl od posledního čtvrtletí nebo od začátku příštího roku. Návrh by podle prvních odhadů ČT i ČRo připravil o stovky milionů korun.
23. dubna 2026