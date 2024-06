Z novel o televizních poplatcích zmizí povinnost hlásit uživatele internetu

Ministerstvo kultury odstraní z mediálních novel povinnost firem hlásit České televizi a Českému rozhlasu údaje o zákaznících, kteří mají smlouvu na nějaký typ internetových připojení. Tito zákazníci by měli nově podle novely platit televizní a rozhlasový poplatek. Řekl to prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund s odkazem na jednání s ministrem kultury Martinem Baxou (ODS).