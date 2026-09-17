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Tripartita řešila rozpočet kultury na příští rok. Klempíř je s částkou spokojený

  19:35aktualizováno  19:35
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Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) dorazil na jednání s ministryní...

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) dorazil na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) ohledně rozpočtu na příští rok. (19. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula na jednání...
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na tiskové konferenci po zasedání...
Šéf odborů Josef Středula (vlevo) na jednání tripartity. Zasedání se zaměří...
Ttisková konference po zasedání vlády. Zleva Jeroným Tejc, Alena Schillerová,...
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Na ministerstvu kultury ve čtvrtek jednala kulturní tripartita, která řešila odměňování lidí v kultuře i podobu rozpočtu pro kulturu na příští rok. Jeho návrh se však ani po čtvrtečním jednání nemění a resort tak má hospodařit s částkou 18,59 miliardy korun. Změnám dotací a víceletému financování se má věnovat mimořádná schůze.

Návrh rozpočtu ministerstva na rok 2027 počítá oproti letošku s růstem výdajů o 5,6 procenta, tedy téměř o 985 milionů korun. „Připravovaná valorizace platů přitom ještě není do tohoto objemu plně započítána,“ podotkl pro iDNES.cz ministr kultury Oto Klempíř.

Investice rostou zejména do kulturní infrastruktury. Podle vyjádření ministerstva se jedná o nárůst přibližně o 52 procent. Na živé umění pak návrh vyčleňuje 1,291 miliardy korun oproti letošním 1,191, tedy přibližně o sto milionů více.

Aktuální návrh je však nižší než původní požadavek resortu. Ještě v srpnu ministerstvo usilovalo pro příští rok zhruba o 21 miliard korun. Snahu o navýšení tehdy ocenily i odbory.

„Částku jsme si v ministryní financí vzájemně vyjednali a odsouhlasili. Já ji děkuji za vstřícnost, protože si myslím, že ta částka mohla být nižší, což hrozilo, ale našli jsme společnou notu. Jsou to dva póly, které se musí někde protnout,“ uvedl Klempíř po jednání před novináři k částce, která je ve státním rozpočtu pro resortu kultury vyhrazená.

Zasedne další tripartita

Hlavním tématem kulturní tripartity, tedy zástupců ministerstva, odborů a zaměstnavatelů, byla podle ministerstva Státní kulturní politika na období 2026 až 2029. Schůze navázala na jednání u předsedy vlády z minulého týdne. Účastníci probírali připomínky kulturního sektoru, pracovní a sociální podmínky, spravedlivé odměňování i podporu regionální kultury.

Část podnětů hodlá resort využít při přípravě navazujícího akčního plánu, který má rozpracovat uskutečňování kulturní politiky. Samostatně se má tripartita zabývat změnami dotačního systému a víceletým financováním kulturních organizací. Ministerstvo ve vyjádření uvedlo, že kvůli tomu v nejbližší době svolá mimořádné jednání. Konkrétní termín zatím neuvedlo.

„Je to natolik důležité téma, že mu chceme věnovat samostatné jednání a projít konkrétní možnosti změn,“ sdělil šéf resortu.

Na schůzi ministerstvo přizvalo také zástupce resortů financí a práce a sociálních věcí. Podle jeho vyjádření tak reagovalo na požadavek, aby otázky přesahující jeho pravomoci řešilo od začátku společně s dalšími úřady.

„Dnešní jednání podle mě ukázalo, k čemu má kulturní tripartita sloužit: vyslechnout požadavky kulturního sektoru, otevřeně si říci, co může udělat Ministerstvo kultury ČR samo a co vyžaduje spolupráci dalších resortů. A potom hledat konkrétní a realistická řešení,“ uvedl po jednání Klempíř.

Podoba a financování kultury už dříve vyvolala kritiku odborů. Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) v srpnu resortu vytýkala, že návrh při jeho vzniku neprojednalo v příslušném pracovním týmu tripartity. Postrádala také konkrétní finanční výhled do roku 2028 a harmonogram úprav platových tarifů. Odbory i zaměstnavatelé také dlouhodobě kritizují podfinancování kultury.

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