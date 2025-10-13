Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová, za překlad Charvátová

Předání ocenění spolu s udělením šesti Cen ministerstva kultury se dnes večer uskutečnilo ve Stavovském divadle v Praze.
Salivarová v roce 1969 spolu s manželem Josefem Škvoreckým odešla z Československa. O rozvoj nezávislé československé literatury spolu usilovali v Torontu prostřednictvím nakladatelství, které založili. Stěžejním autorským dílem Salivarové je román Honzlová.
Vyniká ženským pohledem na 40. a 50. léta, otevřeností, ironií a vnitřní silou hlavní hrdinky, členky pěveckého sboru, která vzdoruje tlaku a absurditě režimu na rozdíl od jiných charakterů.
Pedagožka Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Charvátová přeložila do češtiny mnohá díla světové literatury. Státní cenu Charvátová dostala mimo jiné za rozsah a význam přeloženého díla, za propagaci kultur a za své dlouholeté pedagogické působení.
Ve výčtu přeložených autorů se vyjímají jména peruánského romanopisce Mario Vargas Llosy, chilských spisovatelů Roberta Bolaňa a Luise Sepúlvedy, kubánského autora Reinaldo Arenase, italského myslitele Umberta Eca nebo francouzsko-senegalského spisovatele Mohameda Mbougar Sarra.
Ceny ministerstva kultury se týkají oborů divadla, hudby, výtvarného umění, architektury, kinematografie a audiovize. Ke kinematografii a audiovizi se letos vážou dvě ocenění. In memoriam ji dostal režisér a herec Jan Kačer, a to za svou uměleckou svébytnost. Druhou cenu za přínos kinematografii obdržel kameraman Josef Špelda.
Oblast divadla, hudby, architektury a další
V oblasti divadla letos ministerstvo kultury udělilo svou cenu Heleně Albertové. Bývalá ředitelka Divadelního ústavu se stala hybatelkou mnoha ročníků mezinárodní přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale.
U varhaníka, klavíristy a pedagoga Jaroslava Tůmy vyzdvihla cena ministerstva za hudbu jeho uměleckou všestrannost a mezinárodní úspěchy, zejména pak nahrávky celého varhanního díla Johana Sebastiana Bacha.
Výtvarník, fotograf, pedagog a kurátor Miloš Vojtěchovský obdržel cenu za přínos výtvarnému umění. Vojtěchovský dokázal inspirovat už několik generací studentů, důraz klade na širší filozofický rozměr a přesahy umění například do ekologie.
Za nadčasovou architekturu a nesobecké realizace dostal ocenění Michal Sborwitz. Ministerstvo vyzdvihlo jeho citlivou práci s veřejným prostorem, porozumění historickému kontextu i detailu při obnově památek. Mezi nedávné realizace ateliéru Sborwitz architekti se řadí obnova Tančírny v Račím údolí v Jeseníkách, rekonstrukce olomouckého kina Central a tamní Müllerovy vily nebo novostavba chráněných dílen v Mladé Boleslavi.
Státní ceny se začaly udělovat v roce 1920, po druhé světové válce nastala dlouhá pauza, než se k nim Česko v roce 1995 vrátilo.