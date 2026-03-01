Ministerstvo obrany nedoporučilo Řehkovi účast v Otázkách Václava Moravce

Ministerstvo obrany řízené Jaromírem Zůnou (za SPD) nedoporučilo náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi účast v nedělním diskusním pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Důvodem měla být četnost Řehkova vystupování v médiích, sdělil divákům Moravec. Řehka měsíc potvrzenou účast nakonec zrušil. Nahradil ho poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
Náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Karel Řehka na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. (18. března 2025)

„Mohu potvrdit, že pan ministr s ohledem na časté vystupování náčelníka generálního štábu v médiích doporučil panu náčelníkovi generálního štábu zvážit četnost takovýchto výstupů. V tomto případě ji v daném formátu nedoporučil,“ citoval Moravec vysvětlení tiskového odboru ministerstva obrany.

Stanovisko ministerstva potvrdil ČT i vedoucí komunikace generálního štábu Vladimír Holas.

Na konci ledna se v médiích objevila informace, že Zůna zamítl Řehkovi služební cestu do Spojených států. Ministerstvo to následně na síti X popřelo. Zůna na služební cestu do USA vyslal Řehkova prvního zástupce.

Opakovaně si stěžuje

Server Respekt.cz tehdy napsal, že část vedení armády si rozhodnutí ministerstva vysvětluje jako Zůnovu odplatu za to, že Řehka zpochybnil ministrovo tvrzení ohledně letounů L-159.

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce dlouhodobě kritizuje předseda SPD Tomio Okamura. Opakovaně si stěžuje, že ho ČT do tohoto pořadu nezve. Loni se tím zabývala i Rada České televize a radní tehdy uvedli, že může jít o porušení demokratické soutěže politických stran.

Server Mediář ale v pátek napsal, že Okamura po devíti letech dostal do OVM pozvánku a přijal ji. Podle webu by se měl debaty zúčastnit za týden.

