Ministerstvo nyní nebude plošně zakazovat glyfosát, nemá méně škodlivou náhradu

PRAHA Ministerstvo zemědělství v současnosti nebude plošně zakazovat používání glyfosátu, protože nemá méně škodlivou náhradu. Zákaz tohoto herbicidu, který zemědělci používají k hubení plevele, by mohl znevýhodnit české zemědělce proti pěstitelům z okolních zemí. V pořadu Partie televize Prima to v neděli uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Plošný zákaz do budoucna nevylučuje, ale podmínkou je právě nalezení náhrady.

Stát loni zákaz nejpoužívanějšího herbicidu známého pod značkou RoundUp schválil, ale později od toho ustoupil a omezil zákaz na použití glyfosátu k urychlení dozrávání a vysušování rostlin, které se využívají pro potravinářské účely - u obilovin a řepky. Platí to od letošního roku. Toman soudí, že snazší cestou, jak používání glyfosátu omezit, by byl zákaz jeho používání například ve městech nebo na železnici.



Chemickou látku glyfosát označuje Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny za pravděpodobně karcinogenní. Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se opírá Evropská komise, považují glyfosát za neškodný.

Evropská komise na konci roku 2017 prodloužila licenci na používání glyfosátu o pět let. Komise to zdůvodnila prohlášením, že po důkladném posouzení všech dostupných údajů o glyfosátu dospěla k závěru, že neexistuje žádná spojitost mezi glyfosátem a rakovinou u lidí, jak se laická veřejnost obává.