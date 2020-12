Ministerstvo obdrželo překlad dopisu k auditu ke střetu zájmů Babiše. Brusel potvrzuje své dřívější stanovisko

Praha Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo český překlad dopisu k auditu Evropské komise (EK) ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Uvedl to v pondělí server iROZHLAS.cz, kterému to potvrdil mluvčí ministerstva Vilém Frček. Originál dorazil do Česka v říjnu. Brusel v dokumentu potvrzuje své dřívější stanovisko, že Babiš dál ovládá holding Agrofert, a porušuje tak unijní i české zákony.

Česko má podle Frčka od 17. prosince tříměsíční lhůtu na odpověď. Během ní musí české úřady informovat, jak uvádí do praxe doporučení komise.

Babiš už dřív k závěrům auditu EK uvedl, že střet zájmů nemá a ani mít nemůže, protože Agrofert neovládá a neřídí. Stát by měl chtít po Agrofertu vrácení neoprávněných dotací, doporučila senátní komise Dokument podle serveru zahrnuje navazující korespondenci k auditnímu řízení, které řeší premiérův střet a vyplácení dotací a které se v Česku uskutečnilo počátkem roku 2019. Skládá se z osmistránkového dopisu a zhruba 200 stran příloh. Web připomněl, že EK požaduje mimo jiné prověrku projektů firem z holdingu Agrofert, které spadají pod operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Upozorňuje také na to, že případné chyby v unijních dotacích, které přesáhnou částku 10 tisíc eur, tedy zhruba 270 tisíc korun, musí české úřady ohlásit Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).