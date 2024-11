Armáda stáhla z mise v Keni tři vojáky. Jsou obviněni ze smrti zajatého Afghánce

O stažení obviněných vojáků informoval v pátek server Novinky.cz. České speciální síly v Keni připravují tamní studenty na nebezpečné operace. Mise trvá již 12 let a příliš není na očích. Jenže ke konci letošního října byl při výcviku postřelen jeden z keňských studentů. Podezření padlo na českého instruktora.

Incident rozvířila ministryně obrany Černochová, když zkritizovala, že speciální síly ji o něm informovali pozdě.

Do Keni jako školitelé vyjíždět neměli

V týdnu pak na branném výboru vyšlo najevo, že mezi deseti příslušníky 601. skupiny speciálních sil, kteří jsou v Keni nasazení, jsou také tři vojáci, kteří čelí obvinění z účasti na zabití afghánského zajatce. Ten v roce 2018 zabil českého vojáka a dva zranil.

„Jsou obvinění čtyři vojáci z Afghánistánu a tři z nich vyjeli do Keni. Podle mého lidé, kteří jsou obvinění ze závažných trestných činů, by neměli vyjíždět jako instruktoři školit a cvičit jiné vojáky v zahraničí,“ řekla podle Novinek na výboru Černochová. Seznam Zprávy uvedly, že ministryně kvůli incidentu poslala do země příslušníky Vojenské policie, aby incident vyšetřili.

Řehka podle Novinek oponoval. Podle něj armáda ctí presumpci neviny. Současně uvedl, že jeho předchůdci, kteří případ obviněných vojáků řešili, neshledali důvody, aby vojáci byli postaveni mimo službu.

Řehka na branném výboru také uvedl, že Černochová řediteli speciálních sil Miroslavu Hofírkovi například odebrala pravomoc posílat vojáky do zahraničí. Ministryně oponovala, že cesty speciálních sil nezakázala, ale chce je schvalovat.

Zároveň se jí nelíbí to, že ji Hofírek obcházel při vydávání diplomatických pasů. Poslancům na sněmovním výboru pro obranu pak řekla, že sice má výhrady k fungování Hofírka, neplánuje ale v současné době personální opatření a nebude navrhovat jeho odvolání.

Obvinění vojáci svou vinu popírají

V říjnu 2018 afghánský voják Vahidulláh Chán na základně Šindand ze zálohy zastřelil českého psovoda Tomáše Procházku a zranil další dva české vojáky. Byl dopaden a ještě ten samý den po výslechu českých a amerických speciálních sil zemřel.

V únoru 2020 kvůli tomu byla obviněna čtveřice českých vojáků: dva z vydírání za použití násilí a neuposlechnutí rozkazu, další dva pak z neposkytnutí pomoci a porušení pravidel strážní služby. Obvinění vojáci svou vinu popírají a tvrdí, že zajatého muže nebili.