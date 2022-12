Už v polovině roku 2023 by mělo dojít k zajímavému střídání na klíčových pozicích v Bruselu a v Praze. Podle hned čtyř důvěryhodných zdrojů serveru Lidovky.cz se chystá k návratu do Česka Jakub Landovský, současný ambasador při NATO. Měl by zamířit na ministerstvo obrany jako náměstek.

Vrátí se do resortu, který důvěrně zná.